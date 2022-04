Clamorosa indiscrezione: Anna Tatangelo e Livio si sarebbero già lasciati, la loro storia d’amore è giunta al capolinea, cos’è accaduto.

Un’indiscrezione bomba, quella lanciata da Chi sul suo canale Instagram ufficiale. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Secondo il famoso e noto giornale, tra Anna Tatangelo e Livio Cori sarebbe già terminata.

Soltanto qualche settimana fa, Anna Tatangelo aveva parlato della sua vita privata alle telecamere di Verissimo. Ed aveva dichiarato quanto fosse felice accanto al suo nuovo compagno. Dopo la fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio, dalla quale è nato il suo primo figlio Andrea, la cantante di Sora aveva ritrovato l’amore e il sorriso accanto a Livio Cori, giovanissimo artista partenopeo. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che i due si siano lasciati. Al momento, non sappiamo cosa sia esattamente successo tra loro, ma il profilo Instagram di Chi dà per certa la loro rottura. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Anna Tatangelo e Livio si sarebbero lasciati: è davvero finita?

Così come il suo ex compagno, attualmente felice ed innamorati della giovane Denise, sembrava che anche Anna Tatangelo avesse ritrovato il sorriso accanto a Livio Cori. Tutto sembrava stesse procedendo per il meglio e che i due fossero molto affiatati. Adesso non sappiamo cosa sia successo, ma – come riportato dal canale Instagram del settimanale “Chi” – sembrerebbe che i due si siano lasciati.

“È finita la storia d’amore tra Anna Tatangelo e Livio Cori”, è proprio con queste esatte parole che si annuncia la fine del fidanzamento tra i due giovanissimi artisti. Al momento, come dicevamo poco fa, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parole in merito. Quello che, però, non si può fare a meno di notare è che la cantante di Sora sembrerebbe aver cancellato le foto di coppia dal suo canale Instagram. Proprio recentemente, infatti, aveva condiviso una serie di scatti in compagnia di Livio, corredandoli da parole ricche di amore. Che sia solo una crisi passeggera? Chi lo sa! Fatto sta che l’indiscrezione lanciata da “Chi” ha lasciato di stucco tutti gli ammiratori della coppia.

Ci auguriamo vivamente che, qualora dovesse essere davvero così, tutto si risolva per il meglio!