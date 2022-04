“Siamo stati contattati per L’Isola dei famosi”: il conduttore lo rivela solo ora

Il conduttore lascia tutti di stucco: ha spiegato di essere stato contattato per L’Isola dei famosi, ma di aver rifiutato.

“Siamo stati contattati per L’Isola dei famosi io e mia moglie”, sono proprio queste le esatte parole che il famoso conduttore ha rivelato nel corso di una sua recentissima intervista a TV Blog.

Sappiamo benissimo che questa edizione de L’Isola dei famosi ha previsto una novità grandiosa: entrare in gioco in coppia! Alcuni dei concorrenti sono entrati singolarmente, è vero. Altri, invece, sono entrati in compagnia del proprio marito – come Laura Maddaloni -, insieme al loro papà – come Jeremias Rodriguez -, oppure in compagnia del proprio fratello – come Guendalina Tavassi. Certo, attualmente sono tutti giocatori singoli, ma sapere di poter contare su una persona familiare da un valore decisamente aggiunto al percorso di ognuno di loro. Sapete, però, che anche un famoso conduttore è stato contattato per prendervi parte? A svelare ogni cosa, è stato proprio il diretto interessato a TV Blog. Nel parlare del suo nuovo programma e dei contatti con altre aziende, l’amato presentatore ha rivelato un retroscena davvero incredibile.

Il conduttore è stato contattato da L’Isola dei Famosi: “Abbiamo già dato”

Una rivelazione del tutto inedita, quella a cui si è lasciato andare l’amato conduttore a TV Blog. Per la prima volta in assoluto, infatti, il presentatore di tantissimi programmi di successo ha rivelato di essere stata contattato – insieme a sua moglie – per l’attuale edizione de L’isola dei famosi, ma di aver rifiutato. In realtà, entrambi hanno già partecipato ad un reality nel 2005, ma ad oggi sembrerebbero aver chiuso con questi tipi di programmi. “Abbiamo già dato”, ha spiegato a TV Blog.

Stiamo parlando proprio di Alessandro Greco, attuale conduttore del programma Cook40. A TV Blog, infatti, il conduttore ha raccontato di essere contattato in continuo da altra aziende. E che, proprio recentemente, è stato contattato per partecipare a L’Isola dei famosi. “Abbiamo ringraziato tantissimo per il pensiero, ma abbiamo già dato…”, ha rivelato. Vi avrebbe fatto piacere rivederlo in un reality e stavolta nei panni di naufrago?

La decisione presa con su moglie

Sposato da ben 25 anni con Beatrice, Alessandro Greco ha recentemente raccontato di vivere in castità. “È un passo molto significativo”, ha rivelato a Serena Bortone.

Sapevate di questa decisione?