A Vite al Limite con 364 kg, ma come sta oggi Roshanda Perrio? Dopo anni si mostra così

Roshanda Perrio partecipava a Vite al Limite con ben 364 kg, ma come sta oggi? Quando la vedrete resterete di stucco.

Tutti amano e seguono appassionatamente Vite al Limite, ma quello che rende davvero speciale il programma di Real Time è un’unica cosa: il percorso di dimagrimento può anche essere svolto in compagnia dei propri familiari. È accaduto a Steven e Justin Assanti, ma anche ai fratelli Perrio, protagonisti della sesta stagione del docu-reality.

Soprannominati anche con l’appellativo “La famiglia da una tonnellata”, i tre giovanissimi fratelli sono entrati a far parte di Vite al Limite con un peso singolo che superava i 300 kg. Tra loro, però, a catturare maggiormente l’attenzione di tutti è stata proprio Roshanda. La giovane donna pesava esattamente 364 kg e, a dispetto dei suoi fratelli, ha seguito per filo e per segno il programma di dimagrimento consigliatole dal dottor Nowzaradan, fino ad ottenere dei risultati davvero sconvolgenti. Ancora prima che il suo percorso all’interno della clinica giungesse a termine, infatti, la Perrio aveva battuto ogni tipo di record. Com’è diventata oggi? Scopriamolo insieme.

Come sta oggi Roshanda dopo Vite al Limite? Eccola

Com’è diventata Roshanda Perrio dopo Vite al Limite? È questa, senza alcun dubbio, la domanda che in molti si saranno fatti nell’ultimo periodo. In compagnia dei suoi due fratelli, la giovane ha preso parte alle sesta stagione di Vite al Limite. E si è dimostrata super intenzionata a ritornare in forma. Da un peso massimo di 364 kg, infatti, la Perrio è riuscita a dimagrire tantissimi chili, tanto da ottenere facilmente il lasciapassare per l’intervento di chirurgia bariatrica. Dalla clinica di Houston, Roshanda è uscita con un peso di circa 270 kg, ma com’è oggi?

A differenza degli altri fratelli Perrio, di cui non ci sono tracce sui social, siamo riusciti a rintracciare Roshanda sui social. E non abbiamo potuto fare a meno di constatare la sua ulteriore trasformazione. Seppure non sappiamo il suo peso specifico, si vede chiaramente che la giovane è dimagrita sempre di più.

Oggi Roshanda ha ripreso in mano la sua vita. E, da come si vede dalla foto in alto, è decisamente un’altra persona!