Avete presente la collana di perle della Regina Elisabetta? Stenterete a crederci

Non solo cappelli e borsetta: la Regina Elisabetta porta quasi sempre anche una collana di perle; la motivazione vi stupirà!

Ha appena compiuto 96 anni, ma il suo look è ancora oggi uno dei più osservati al mondo: la Regina Elisabetta ha fatto la storia con i suoi abiti sgargianti, accompagnati da cappelli rigorosamente della stessa tinta e dall’immancabile borsetta. Quest’ultima servirebbe addirittura per lanciare messaggi in codice!

Ma c’è un altro inconfondibile accessorio che la caratterizza da sempre: parliamo della sua onnipresente collana di perle a tre fili con cui la vediamo praticamente in ogni occasione e che indossava già da bambina, come si vede nella foto pubblicata di recente dall’account social ufficiale della Royal Family.

In 70 anni di regno Elisabetta non è quasi mai apparsa senza, segno che questo gioiello deve avere un’importanza davvero particolare. E infatti è così: partiamo subito col dire che le perle, in generale, sono simbolo di purezza e fecondità, perciò vengono portate dalle spose nel giorno del matrimonio e dalle sovrane.

Molti sapranno che la loro lucentezza aumenta con la quantità, non a caso storicamente le indossavano regine tra cui anche Cleopatra. Inoltre, secondo la tradizione, più si va avanti con l’età e più fili se ne devono indossare.

Al di là di ciò, per quanto riguarda la collana di Queen Elizabeth II in particolare, questa nasconderebbe una tradizione ben precisa, nata moltissimi anni fa. Vediamo quale.

Perché la Regina Elisabetta non toglie mai la collana di perle: c’entra una particolare tradizione

La tradizione in questione nasce proprio con l’attuale sovrana del Regno Unito e furono i suoi genitori a darle origine. Secondo quanto racconta l’autrice Leslie Field a People, quando Elisabetta era piccola, sua madre e suo padre ogni anno le regalavano due perle che avrebbero formato un’intera collana appena avrebbe compiuto i diciotto anni.

Ma quanto valgono questi gioielli? Ebbene, la cifra è a dir poco stellare secondo i tabloid inglesi: ogni collana potrebbe costare quasi sei milioni di euro. Al momento, però, l’ipotesi che vengano messe in vendita appare piuttosto lontana.

E voi avreste mai pensato a una ragione simile dietro le collane della sovrana?