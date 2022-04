Proposta inaspettata e romantica: così Ben Affleck ha chiesto a Jennifer Lopez di sposarlo

Sapete come Ben Affleck ha chiesto a Jennifer Lopez di sposarlo? E’ stata una proposta inaspettata e romantica.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme dopo anni di ‘distanza’. La coppia, ricordiamo, è stata fidanzata per molto tempo più di 10 anni fa. L’anno scorso sono apparse le prime foto insieme. I paparazzi li avevano fotografati mentre erano insieme in una palestra e si scambiavano teneri affetti.

Hanno confermato il ritorno di fiamma solo poco dopo. La star ha pubblicato un primo scatto con l’attore mentre si scambiavano un bellissimo bacio. In questi mesi sembrerebbe che abbiano fatto passi da gigante, come la ricerca della casa insieme, il passare il tempo con i propri figli e quindi la conoscenza in famiglia si è decisamente allargata. Ma a quanto pare, fanno sul serio. Ben Affleck ha chiesto a Jennifer Lopez di sposarlo. La notizia in poco tempo ha fatto il giro del mondo e la stessa cantante ha poi raccontato del bellissimo momento agli iscritti alla sua newsletter On The JLo. Ma sapete com’è avvenuta la proposta?

Sapete come Ben Affleck ha chiesto a Jennifer Lopez di sposarlo? Proposta da sogno

Ben Affeck ha chiesto alla sua fidanzata Jennifer Lopez di sposarlo. Dopo il ritorno di fiamma non poteva esserci cosa più bella di questa a suggellare l’amore che a quanto pare è riesploso dopo anni nel cuore della coppia. Per mesi non si è parlato d’altro, sono stati ripresi in molti momenti insieme e i fan continuano a sognare.

Pochi giorni fa la cantante ha fatto sapere agli iscritti alla sua newsletter On The Jo del momento vissuto grazie e insieme al suo ‘futuro sposo’. La star ha raccontato che ‘è stata la cosa più romantica che avrebbe mai immaginato”. Ma come è avvenuta la proposta? A quanto pare l’attore ha spiazzato Jlo mentre faceva un bagno caldo. Si è inginocchiato per porgerle l’anello con un grosso diamante verde.

Jennifer ha raccontato nel video: “Sabato sera mentre ero nel mio posto preferito sulla terra (nella vasca da bagno con schiuma), il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta”. Spiega che è stata presa totalmente alla sprovvista e lei l’ha guardato negli occhi piangendo e sorridendo allo steso tempo: “… cercando di realizzare che dopo 20 anni tutto ciò stava accadendo di nuovo, ero letteralmente senza parole e lui mi ha detto: “E’ un sì?”, e io ho detto: “Sì, Certo che è sì”, ha raccontato emozionata.

E’ stato un momento magico per la cantante. Così dopo tanti anni insieme Jennifer Lopez e Ben Affleck sono pronti a suggellare questo amore con le nozze.