Che fine ha fatto Joe Wexler dopo Vite al Limite? Stenterete a riconoscerlo

Siete curiosi di sapere che fine ha fatto Joe Wexler di Vite al Limite? Sono passati anni: adesso stenterete a riconoscerlo, incredibile!

Ricordate quando vi abbiamo elencato le 10 trasformazioni più sconvolgenti di Vite al Limite? Oltre ad esse, però, non possiamo fare a meno di riproporvi anche la storia del giovanissimo Joe Wexler, protagonista del programma nel corso della sua terza stagione.

La storia di Joe Wexler merita di essere raccontata! Entrato a far parte della clinica di Houston nel corso della terza stagione del programma, proprio come Amber, il trentunenne ha raccontato di avere iniziato ad essere dipendente dal cibo quando era soltanto un bambino a causa di un cattivo rapporto con suo padre. Col passare degli anni, però, la situazione non era affatto migliorata: Joe ha continuato a mangiare e a mangiare, fino a raggiungere dei chili decisamente di troppo. Superati i 350, però, si è reso conto di non poter continuare a vivere in quel modo. Ed è per questo che ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan. Durante il suo percorso in clinica, è accaduto davvero di tutto. Alla fine, però, è il risultato quello che conta. E quello ottenuto da Joe è spettacolare.

Com’è oggi Joe Wexler dopo Vite al Limite?

Come dicevamo, la storia di Joe non può non essere raccontata! Entrato a far parte della clinica con un peso di 352 kg, il buon Wexler ha vissuto parecchi alti e bassi. Dapprima, infatti, era aumentato di peso, ma quando ha capito che in gioco c’era la sua vita, si è immediatamente rimboccato le maniche. E, una volta terminato l’anno, il suo peso è arrivato a toccare i 269 kg. In molti, però, si chiedono come sia diventata oggi dopo Vite al Limite.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che – anche una volta spenti i riflettori – Joe abbia vissuto diversi alti e bassi. Dopo la separazione da sua moglie per via di ripetuti tradimenti, il buon Wexler ha raccontato di essere caduto in depressione e di essersi lasciato andare. Ad oggi, però, sembrerebbe che abbia capito quale sia la strada da percorrere. Su Facebook, infatti, ha condiviso una foto recentissima.

Seppure la vita l’ha messo dinanzi a ripetute prove, oggi Joe può dire di essere riuscito a superarle tutte.