Ricordate la storia choc di Gerald raccontata a La dottoressa Pimple Popper? Vero e proprio colpo di scena: non l’avrebbe mai detto.

Siamo abituati ai colpi di scena che solo la dottoressa Pimple popper è solita regalare, ma stavolta ha superato di gran lunga le aspettative di tutto il suo pubblico. Vi ricordate la storia choc di Gerald? Ebbene. Non possiamo fare a meno di raccontarvi cos’è successo: nessuno l’avrebbe mai immaginato!

Così come Antonio, anche Gerald aveva deciso di rivolgersi alla dottoressa Pimple popper per sbarazzarsi della grossa protuberanza posizionata sul dito medio della sua mano. Non gli procurava né dolore o fastidio – a meno che non urtasse da qualche parte – eppure l’uomo era seriamente intenzionato a farsela rimuovere. L’escrescenza, in effetti, era visibile a tutti e lui non voleva più vivere in quel modo. Tuttavia, nonostante la dottoressa sia solita risolvere anche i casi più impossibili – come è accaduto a Louis – con Gerald non è stato affatto possibile. Ed, una volta fatta la visita di controllo, ha comunicato al suo paziente di riuscire ad operarlo. Una storia davvero incredibile, vero? Ebbene. Fate molta attenzione perché stiamo per raccontarvi un colpo di scena choc.

La storia di Gerald a La dottoressa pimple popper: il colpo di scena che non si aspettava

Seppure La dottoressa Pimple Popper abbia avvertito Gerald della sua impossibilità di procedere con l’operazione, non ha esitato di chiedere un aiuto esterno, mettendosi in contatto con un noto e rinomato chirurgo della mano. Anche lui, però, appena vista l’escrescenza del paziente ha ribadito la necessità di un intervento immediato per capire se quella protuberanza potesse essere un tumore.

“Sono molto nervoso per l’anestesia”, ha detto Gerald prima di sottoporsi all’intervento. “È una cosa che si vede ogni vent’anni, è molto insolita”, ha detto il chirurgo appena visto da vicino la protuberanza. L’operazione, in effetti, è stata piuttosto complicata ed ha messo in serissima difficoltà il dottore. La diagnosi? Secondo il chirurgo, si potrebbe trattare di hamartoma, di angioma o coristoma. Ovviamente, solo il patologo può dire di più!

“Grazie per questo nuovo inizio”, ha detto Gerald appena ultima l’operazione.