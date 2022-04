A La dottoressa Pimple Popper, Leta ha raccontato l’inevitabile decisione presa per via dell’enorme bozzo: impensabile, cos’è successo.

Così come tantissimi altri suoi pazienti, anche Leta ha scelto di chiedere aiuto alla dottoressa Pimple Popper per sbarazzarsi dell’enorme bozzo spuntato circa 10 anni prima della sua partecipazione al programma.

Abbiamo “conosciuto” bozzi spuntati dietro la schiena – come quello di Antonio – o sul dito medio della mano – come è accaduto a Gerald -, ma uno come quello di Leta non ci era mai capitato di vederlo. Quando ha scelto di rivolgersi alla famosa ed amata dermatologa, infatti, la donna ha raccontato di avere da circa 10 anni un’enorme protuberanza sulla gambe, che oltre ad influire sulla sua autostima, l’imbarazzava tantissimo. “È gigantesca”, ha detto alle telecamere del programma. Prima ancora di potersi rivolgere alla dottoressa, Leta ha raccontato di non essersi mai rivolta ad un medico, ma di aver provveduto da sola ad appianare il bozzo, prendendo una decisione inevitabile. Scopriamola insieme!

La dottoressa Pimple Popper, la storia di Leta: decisione choc!

Così come Art, anche Leta ha voluto provvedere da sola ad appianare il suo bozzo. A differenza del primo, però, la paziente della dottoressa Pimple Popper non ha fatto nulla di estremo o scioccante. Piuttosto, alle telecamere del programma, ha rivelato di essere solita utilizzare un nastro chirurgico e una guaina contenitiva per fare in modo che il bozzo non spuntasse troppo dai suoi vestiti.

Il bozzo, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, era decisamente enorme. Ed andava a condizionare fortemente le sue giornate e la sua vita. Di che cosa si trattava esattamente? Per la dottoressa Pimple Popper, la diagnosi è solo una: lipoma! Seppure decisamente grande ed ingombrante, quella protuberanza non era altro un accumulo di grasso, che la dermatologa ha rimosso immediatamente. L’operazione è stata abbastanza lunga perché il lipoma era molto fibroso, ma tutto è andato per il meglio.

Ci auguriamo che oggi Leta sia nuovamente felice e che abbia iniziato una nuova vita insieme a suo marito.