Ricordate Meral, la mamma di Oyku in Cherry Season? A distanza di anni l’attrice si mostra così

Ricordate Meral, la mamma di Oyku in Cherry Season? Vedere l’attrice fuori dal set vi lascerà senza parole.

In Cherry Season abbiamo potuto seguire diverse storie d’amore, ma i protagonisti della trama sono Oyku e Ayaz. La serie turca è andata in onda In Italia su canale 5 dal giugno del 2016 al settembre del 2017. I due giovani iniziano ad uscire per caso e nonostante gli attriti iniziali si innamorano.

Oyku è una ragazza che sogna di fare la stilista, comincia a lavorare per un’azienda di moda e la proprietaria di questa azienda è la madre di Ayaz, il ragazzo di cui si innamora. La mamma della protagonista è Meral ed è una sarta che lavora in casa, ma a causa dei problemi finanziari, comincia a lavorare poi in un bar. Vi ricordate di questo personaggio? E’ sempre stata dolce e ha cercato di far capire determinate situazioni a sua figlia. La domanda che adesso ci poniamo è, avete visto com’è l’attrice oggi?

E’ stata Meral in Cherry Season: com’è oggi l’attrice, dopo la fine della serie tv

Oyku e Ayaz sono stati i protagonisti di una travagliata e bellissima storia d’amore, in Cherry Season. L’abbiamo seguita diversi anni fa, ma tutti i fan la ricorderanno sicuramente.

Questa è una serie turca, trasmessa in Italia e anche in altri Paesi. In questi anni, abbiamo avuto il piacere di seguirne altre. Tutti i personaggi sono stati eccezionali, e tutti li abbiamo amati in modo diverso. Vi ricordate di Meral? E’ la mamma della protagonista. La donna è una sarta, ma a causa dei tantissimi problemi finanziari inizia a lavorare anche in un bar. Ma chi è l’attrice che ha interpretato questo personaggio? E soprattutto, com’è oggi, a distanza di pochi anni?

Aysegul Unsal ha vestito i panni della mamma di Oyku. Classe 1973, è un’attrice turca, nata ad Istanbul. Guardando questo scatto, dobbiamo dire che è ancora più bella oggi. Non notiamo palesi cambiamenti, e anche nell’aspetto, a parte il colore dei capelli che in questo scatto è rosso. Ma c’è un dettaglio che tutti i fan hanno notato: l’attrice è una donna meravigliosa, oltre ad avere grande talento, ha anche un fascino molto forte.