Difficile riconoscere oggi l’attrice: in Cherry Season ha più volte creato caos con i suoi inganni

E’ difficile riconoscere oggi l’attrice: l’abbiamo seguita in Cherry Season ma era molto diversa rispetto ad oggi.

L’attrice della foto è bellissima. Ha uno sguardo incantevole e una bellezza da togliere il fiato. L’abbiamo seguita in Cherry Season, soap opera turca andata in onda in Italia su canale 5 dal giugno del 2016 al settembre del 2017.

Divisa in due stagioni, ha visto al centro della trama la storia d’amore tra Oyku e Ayaz. Oyku è una ragazza che sogna di fare la stilista e che comincia a lavorare per l’azienda di moda di Onem, madre del ragazzo che inizia a frequentare. Stiamo parlando di Ayaz, che lavora, invece, come architetto. In questa storia d’amore e nella vita dei due personaggi principali, vi entreranno a far parte altri. L’attrice nella foto ha interpretato un personaggio molto vicino ad entrambi. Spesso, ha cercato di creare caos, con le sue menzogne. Troverete difficoltà nel riconoscerla, perchè a distanza di pochi anni, sembra molto diversa.

Difficile riconoscere oggi l’attrice: in Cherry Season ha creato più volte caos con i suoi inganni

Cherry Season è una soap opera turca che ha visto al centro dell’attenzione la storia d’amore tra Oyku e Ayaz. Ma ad avvolgere la serie, ci sono state altre storie d’amore e tante le vicende interessanti che hanno tenuto incollati i telespettatori.

Anche l’attrice di cui vi abbiamo mostrato la foto, in alto, ha fatto parte della soap opera. Oggi, però, a distanza di pochi anni, appare decisamente diversa. In Cherry Season il suo personaggio ha più volte cercato di creare caos con i suoi inganni. Dall’apparenza buona e sincera, non esita ad approfittarsi degli altri e a relazionarsi con uomini ricchissimi. In particolare, allaccia una relazione sentimentale con Mete, ma sarà tanto turbolenta. Adesso, avete capito chi è l’attrice in foto?

Nilperi Sahinkaya ha interpretato Seyma, personaggio molto scontroso della soap opera. L’abbiamo vista con i capelli molto più scuri e con un trucco molto più colorato, e anche nel vestire, era molto diversa. Oggi, però, Nilperi sembra un’altra persona, è quasi difficile riconoscerla, non trovate? Dobbiamo dire che è sempre bellissima.