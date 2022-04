Antonella Clerici addolorata: straziante perdita, l’ultimo saluto è da brividi

Antonella Clerici addolorata per questa straziante perdita: l’ultimo salute è davvero da brividi, un addio più che emozionante.

Siamo abituati a vederla sempre col sorriso sulle labbra, ma stavolta Antonella Clerici non ha affatto potuto fare a meno di mostrarsi al suo pubblico piuttosto addolorata per la notizia di una straziante perdita.

Attivissima sul suo canale Instagram ufficiale, Antonella Clerici sa sempre come interagire e comunicare col suo pubblico. Recentemente, ad esempio, si è mostrata completamente senza trucco, incantando i suoi followers per la sua bellezza al naturale. Qualche ora fa, invece, non ha potuto fare a meno condividere con i suoi ammiratori una triste notizia che l’ha fortemente addolorata. “Ciao Paolo”, scrive la conduttrice de “È sempre mezzogiorno”.

Antonella Clerici addolorata: addio da brividi

Una notizia davvero dolorosissima, quella di cui è stata informata nelle scorse ore. E che Antonella Clerici, com’è suo solito fare, ha immediatamente condiviso con il suo pubblico social, esprimendo tutto il suo dolore. “Ciao Paolo, nostro grande senior”, ha scritto l’amata e famosa conduttrice piuttosto addolorata per questa straziante perdita. Stiamo parlando proprio di lui: Paolo Benedetti, ex bancario ottantottenne.

Chi segue assiduamente Antonella Clerici e i suoi programmi, sa benissimo che Paolo Benedetti ha preso parte alla scorsa edizione di The Voice Senior, incantando tutti con la sua dolcezza e la sua voce. Come dimenticare, ad esempio, l’esibizione fatta nel mese di Dicembre sulle note di “Meraviglioso” del mitico Domenico Modugno. Davvero da brividi! Appena appresa la drammatica notizia, la conduttrice del talent non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore, rivolgendo al caro Paolo una dedica davvero emozionante.

Un messaggio breve e conciso, ma che sottolinea l’immensa stima ed affetto che Antonella Clerici provava verso il buon Paolo Benedetti.

Cosa ne sarà d The Voice Senior?

A proposito di The Voice Senior e del suo clamoroso seguito, siete curio di sapere se ci sarà una terza edizione? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, però, sembrerebbe che il pubblico del programma dovrà fare a meno di un’amatissima giurata. Un duro colpo, senza alcun dubbio, ma che ci fa pensare che dobbiamo aspettarci grandi cose.