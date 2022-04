“Ho detto basta e mi sono licenziata”: dopo 23 anni ha lasciato la Rai e si è messa a vendere capi nei mercatini

Ha lavorato in Rai per oltre un ventennio, ma ha lasciato l’azienda: a Fanpage racconta cosa fa ora e i motivi della sua scelta.

Dopo essere stata un noto volto Rai esattamente per 23 anni, ha deciso che quella vita non faceva più per lei: troppi impegni, ritmi serrati e pochissimo tempo per godersi i soldi guadagnati.

Una scelta davvero drastica e di certo non facile, fatta nel 2017 e che oggi la giornalista Federica Balestrieri racconta in un’intervista a Fanpage. Era soprannominata la “donna dei motori” perché seguire ed aggiornare il pubblico sulla Formula 1 quando era al timone del programma Pole Position.

Non solo: la Balestrieri ha anche lavorato al TG1 occupandosi delle categorie moda, costume e società. Un posto importante, che le ha regalato tante soddisfazioni, eppure qualcosa ha iniziato a scricchiolare dentro di lei. Così, nel gennaio del 2017 ha deciso di licenziarsi e dedicarsi a tutt’altro.

Perché Federica Balestrieri ha lasciato la Rai: “Non volevo essere schiava del lavoro”

A Fanpage l’ex giornalista Rai ha raccontato che inizialmente suo marito, Fabrizio Parisi, non approvava la sua decisione: “Avevo bisogno che mi dicesse: ‘Sì, fallo, ti starò vicino’. Ma niente, non voleva prendersi questa responsabilità. Era convinto che mi sarei pentita e lo avrei incolpato di avermi consigliato male. Era una scelta senza ritorno”.

Anche suo padre non condivise all’epoca, ma lei era evidentemente convinta di ciò che stava per fare: “Ho lasciato perché volevo riappropriarmi della mia vita. Essere libera, rilassata, non più schiava del lavoro. Per cui mi sono detta, rinuncio a tanti soldi ma acquisto un’autonomia per me fondamentale per essere serena”, spiega ai microfoni di Fanpage.

Così, dopo aver intrapreso un’attività di volontariato presso la Onlus Riscatti da lei stessa fondata, è arrivata la svolta. E’ successo in occasione di un viaggio in India, dove ha comprato dei tessuti e li ha portati da un sarto: “Abbiamo fatto un pantalone, una gonna, una giacca e un vestito. Quattro capi, moltiplicati per cinquanta pezzi in tutto”. Tornata in Italia, è riuscita a venderli a delle amiche ed ha capito che quel lavoro le piaceva. Ha iniziato così a vendere capi nei mercatini per poi adeguarsi ai tempi con l’arrivo dell’e-commerce.

Il suo Dress more with less, aperto a settembre 2019, ha avuto un successo enorme durante la pandemia. Ma Federica rivela: “Ho tante opportunità di crescita, ma dico di no a tutti, perché non voglio ricostruire quella gabbia dorata, quella prigione in cui sono un criceto sulla ruota”

