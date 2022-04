Luca Calvani, che cosa faceva prima del successo il giudice di Cortesie per gli ospiti

Luca Calvani è il giudice e conduttore delle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti: ma che cosa faceva prima di diventare famoso come attore?

A Cortesie per gli ospiti c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Dal 2018 al timone del programma e in veste di giudici abbiamo visto Csaba Dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas. Quest’ultimo nei mesi scorsi aveva annunciato che nelle nuove puntate non ci sarebbe stato.

Thomas ha infatti spiegato di aver preso questa decisione dopo più di 3 anni nel programma: “Carissime amiche e carissimi amici, a voi che mi seguite rendo partecipi prima di tutti di una scelta che ho fatto, dopo più di tre anni, 298 puntate e 596 cene, non sarò presente nelle nuove puntate di Cortesie per gli ospiti”, aveva scritto nel post. L’architetto ha spiegato che c’è un tempo per tutto ed era arrivato il ‘tempo’ di dedicarsi ad altro. A prendere il suo posto è arrivato Luca Calvani, attore e conduttore che abbiamo avuto il piacere di conoscere in questi anni in diversi programmi e grazie ai personaggi portati in scena. Ma sapete che cosa faceva prima del successo il giudice di Cortesie per gli ospiti? Non l’avreste mai immaginato.

Cortesie per gli ospiti, che cosa faceva prima del successo Luca Calvani

Luca Calvani è arrivato a Cortesie per gli ospiti dopo che Diego Thomas ha lasciato il programma. E’ un attore e un conduttore televisivo. Il debutto come attore arriva nel 2000, sia sul piccolo schermo come protagonista di puntata in un episodio della serie tv di canale 5 Distretto di polizia, sia al cinema, nel film Al momento giusto.

Vanta un’ampia carriera, ha raggiunto grandi traguardi non solo nel mondo della recitazione ma anche in altre vesti. Parliamo in questo caso nel ruolo di concorrente. Infatti, Calvani nel 2006 è stato un naufrago della quarta edizione de L’isola dei famosi, allora in onda su rai 2 e fu proprio lui a trionfare, raggiungendo il suo massimo successo. Ma prima ancora di farsi conoscere nel mondo dello spettacolo, che cosa faceva?

Sembrerebbe che il conduttore di Cortesie per Gli ospiti 2022 abbia preso il diploma di perito tessile presso l’istituto Buzzi di Prato. Si è trasferito in seguito a New York dove ha lavorato per un’azienda tessile. E’ negli Stati Uniti che comincia a studiare recitazione per poi far ritorno in Italia e continuare gli studi. Ha lavorato anche come modello e come attore di fotoromanzi, a teatro ed è poi approdato al cinema e in televisione