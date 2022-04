Isola dei famosi, si parla già di matrimonio: i fan del reality sono sconvolti

Isola dei famosi, l’amore è nell’aria e per una coppia si parla già di matrimonio: ecco di chi si tratta.

La nuova edizione de L’Isola dei famosi è partita un mese fa e in queste settimane ci sono stati diversi colpi di scena. Una delle novità che ha scosso i naufraghi è stata la scelta di dover vivere questa avventura in coppia.

Per alcuni è stato semplice dato che sono entrati già uniti, per i ‘single’ è stato complicato perchè si sono trovati a dover scegliere un partner. Nelle scorse puntate però Ilary ha messo al corrente la playa dello scioglimento delle coppie e della formazione di due gruppi. Ma adesso anche le due tribù sono state sciolte e ognuno gioca per sè. Nel reality l’amore non manca, quello fraterno, tra mamma e figlio, tra amici, tra fidanzati. E a quanto pare, l’amore trionfa alla grande dato che per una coppia è già tempo di matrimonio.

Isola dei famosi, per una coppia si parla già di matrimonio: i fan sognano

A L’Isola dei famosi l’amore aleggia nell’aria. Una coppia è appena nata, parliamo di Estefania e Roger Balduino. Fin da subito sono apparsi molto in sintonia e l’interesse era ben evidente dagli sguardi e dagli gesti. E così, con il passare dei giorni, sono diventati inseparabili e sono diventati una coppia a tutti gli effetti.

Ma vi abbiamo accennato che per qualcuno è già tempo di matrimonio e non parliamo in questo caso di Estefania e Roger. Blind e la sua fidanzata Greta sono pronti a convolare a nozze. La giovane e la sua famiglia sono stati di grande aiuto al rapper ed è anche grazie al loro sostegno e alla musica che è riuscito a liberarsi dalle dipendenze e ad uscire dal tunnel della droga.

Ma tornando alle nozze, a quanto pare, il naufrago ha già fatto la proposta alla sua bella fidanzata e il matrimonio è previsto per il 2023, come hanno anche annunciato a L’Isola dei famosi. Greta Tigoli, questo il nome della compagna del rapper, sembrerebbe che lavori come nail designer. I due si conoscono dall’età di 5 anni, sono cresciuti insieme e soltanto a 18 anni sono diventati una coppia. Adesso sono pronti per il grande passo.