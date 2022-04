Le anticipazioni di Don Matteo del 5 Maggio ci dicono che Anna riceverà un colpo durissimo: come reagirà stavolta? Ecco cosa accadrà.

Si diceva da diverso tempo che Terence Hill avrebbe detto “addio” a Don Matteo ed è stato proprio così. Già nel corso della puntata scorsa, l’amato parroco ha salutato la sua comunità, ma soltanto nell’appuntamento di stasera si è scoperto cos’è successo e chi l’ha rimpiazzato.

Vedere Raoul Bova indossare per la prima volta i panni di Don Massimo è stato davvero molto emozionante. E siamo certi che anche voi, appena l’avete visto nel corso di questa quinta puntata, siete rimasti a bocca aperta. A rendere possibile questa reazione, però, non è stata solo la prima puntata di Don Massimo, ma anche tutto quello che è accaduto. A partire, quindi, dalla preoccupazione di tutti gli abitanti di Spoleto per la misteriosa scomparsa di Don Matteo fino all’avvicinamento sempre più pericoloso tra Marco e Valentina. Siete curiosi, quindi, di conoscere le anticipazioni della puntata di Don Matteo di Giovedì 5 Maggio? A quanto pare, Anna riceverà un durissimo colpo: come la prenderà?

Don Matteo, anticipazioni della puntata del 5 Maggio: come reagirà Anna a questa notizia?

La tredicesima stagione di Don Matteo è iniziata da pochissime settimane, eppure ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per dimostrarsi piuttosto imperdibile. Una cosa è certa: la puntata del 5 Maggio lo sarà. Siete curiosi di sapere quali sono le sue anticipazioni? Procediamo con ordine.

Passiamo subito ad “analizzare” il triangolo costituito da Anna, Marco e Valentina – new entry della serie tv insieme a tanti altri. Come ricorderete, Anna e Marco avevano iniziato una storia d’amore, poi giunta al termine, ma non avevano mai smesso di volersi bene. Nel corso delle puntate, infatti, si è pensato che i due potessero ritornare insieme. Invece, a quanto pare, non è affatto così: i due hanno preso due strade completamente diverse. Addirittura, nel corso della puntata del 5 Maggio, il buon Nardi bacerà Valentina. E farà coppia fissa con lei. Come la prenderà Anna?

Infine, occhi puntati su Don Massimo! Seppure entrato in punta di piedi, il nuovo parroco non verrà affatto visto di buon occhio dalla comunità di Spoleto, tanto che i suoi abitanti faranno girare una petizione per cacciarlo.

Insomma, come al solito, accadrà di tutto.