Ditonellapiaga, l’origine del suo nome d’arte: ecco perchè ha scelto di chiamarsi così

Ditonellapiaga svela perchè ha scelto questo nome d’arte: ma sapete come si chiama davvero?

E’ giovanissima, classe 1997, Ditonellapiaga è nata a Roma. E’ una cantautrice italiana che ha cominciato la carriera musicale nel 2019 con l’incontro dei producer romani BBprod, insieme ai quali pubblica il singolo di debutto Parli.

Nell’ottobre del 2020 ottiene un contratto discografico con l’etichetta Dischi Belli, segue la pubblicazione di nuovi singoli, fino al 2021. E proprio il 2021 vede l’uscita dell’EP d’esordio intitolato Morsi. La svolta arriva a fine anno quando viene annunciata la sua partecipazione alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo insieme a Donatella Rettore con il brano Chimica. Un duo pazzesco che ha fatto esplodere il palco dell’Ariston. Ma in molti ovviamente si chiedono quale sia il vero nome della giovane artista, ma soprattutto perchè ha scelto questo pseudonimo per farsi ‘riconoscere’. E’ stata proprio lei a svelare tutto a Verissimo.

Ditonellapiaga, come si chiama e perchè ha scelto questo nome d’arte

Abbiamo visto Ditonellapiaga insieme a Donatella Rettore al Festival di Sanremo 2022. Nella settantaduesima edizione hanno portato il brano Chimica e ad oggi è ascoltatissimo. Un duo pazzesco, due voci forti e grintose che si sono unite e hanno cantato un capolavoro.

Ditonellapiaga è una giovanissima artista. La sua carriera musicale è iniziata nel 2019. Sicuramente il suo nome non è banale e in molti si chiedono come mai abbia scelto questo pseudonimo per farsi ‘riconoscere’. In un’intervista rilasciata a Verissimo ha raccontato del suo percorso, della sua famiglia e ha anche svelato l’origine del suo nome d’arte.

Partiamo col dire che la cantautrice si chiama Margherita Carducci. Ai microfoni di Silvia Toffanin, dopo che la conduttrice ha chiesto chi avesse scelto il nome, lei ha così risposto: “Io mi chiamavo così su instagram, praticamente quando avevo scritto dei pezzi cercavo un nome d’arte, non lo trovavo e un tipo in un locale disse ‘oh vedi ci sta Ditonellapiaga’, perchè si ricordava come mi chiamavo su instagram. Sentendo ho pensato fosse perfetto”, ha svelato. Ma ha anche aggiunto il significato: “E’ un po’ provocatorio ma anche simpatico. Ditonellapiaga perchè è un po’ punzecchiante”, ha raccontato la cantante. L’avreste mai immaginato?