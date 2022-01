Ditonellapiaga sarà tra i Big che si esibiranno sul palco di Sanremo 2022, ma che cosa sappiamo su di lei? Età, vero nome e vita privata.

Mancano ancora pochissime settimane all’inizio di questa settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Condotto per la terza volta da Amadeus, il famoso ed amato evento musicale nostrano è pronto a regalare cinque serate imperdibili.

A rendere ancora di più indimenticabile questo Sanremo 2022 non sarà soltanto Amadeus, che per la terza volta consecutiva sarà il suo conduttore e direttore artistico, ma anche le cinque donne scelte al suo fianco e, soprattutto, i Big selezionati. Così come tutte le altre edizioni, anche quella di quest’anno prevede il fior fiore della musica italiana. Ed oltre a delle pietre miliare del panorama artistico nostrano, vi sono anche dei nuovi volti. Tra questi, c’è anche lei: Ditonellapiaga. In compagnia di Donatella Rettore, la giovanissima cantante sarà sul palco di Sanremo 2022 con la canzone ‘Chimica’. In attesa di poterla vedere in ‘azione’, però, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. A partire dalla sua età fino alla vita privata, vi diremo tutto quello che abbiamo scoperto sul suo conto.

Leggi anche –> Sanremo 2022, una star mondiale super ospite della seconda serata: l’annuncio di Amadeus

Ditonellapiaga a Sanremo 2022, ma chi è? Età e dov’è nata

In coppia con Donatella Rettore e in gara con tantissimi altri di un certo calibro, anche Ditonellapiaga sarà una delle concorrenti di Sanremo 2022. In attesa di poterla vedere sul palco dell’Ariston, però, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero minime. Quello che, però, possiamo dirvi è che, nonostante sia davvero giovanissima, la cantante rappresenta una vera e propria scoperta della musica italiana di questi ultimi anni. Nel 2021, infatti, la cantante ha lanciato due dischi ‘Morsi’ e ‘Morsi Remix’.

Leggi anche –> Sanremo 2022, brutta tegola a poche settimane dall’inizio: “Sono positivo al Covid”, cos’è successo

Nata a Roma nel 1997, il vero nome di Ditonellapiaga è Margherita Carducci. La sua carriera è iniziata nel 2019. E, sin da subito, ha saputo cavalcare l’onda del successo. Secondo voi, sarà lei la vincitrice di Sanremo 2022? Al momento, è ancora troppo presto per dirlo. Se così fosse, ovviamente, ne saremmo davvero contenti.

Vita privata ed Instagram

Se della sua vita sappiamo poco e niente, la stessa cosa vale anche per il suo status sentimentale. Seppure attivissima sul suo canale Instagram, la cantante non è solita condividere scatti che la ritraggono sotto un punto di vista più ‘privato’.

Se non volete perdervi alcun tipo di suo aggiornamento, aggiungetela su Instagram. Il suo nickname è: @ditonellapiaga.