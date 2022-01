Sanremo 2022, chi è Donatella Rettore: età, carriera, marito e ricordate in che reality è apparsa? Tutte le curiosità sulla concorrente del Festival.

Ci siamo! Mancano poche ore all’inizio della 72 esima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dall’1 al 5 febbraio. Un’edizione che si preannuncia scoppiettante: per il suo terzo anno consecutivo, Amadeus ha confezionato un cast stellare. I Big in gara accontentano tutti, con tanti artisti emergenti e vere e proprie colonne della musica italiana. Tra queste ultime c’è anche lei, la mitica Donatella Rettore.

La cantante veneta torna sul palco dell’Ariston per la quinta volta e dopo 28 anni, ma non sarà sola. Con lei, in un duo assolutamente inedito, ci sarà Ditonellapiaga (nome d’arte di Margherita Carducci). In attesa di ascoltare il loro brano Chimica, scopriamo qualcosa in più sulla esplosiva Rettore.

LEGGI ANCHE —->Sanremo 2022, per il pubblico social c’è già un vincitore… e chi sta sul podio?

Donatella Rettore tra i Big di Sanremo 2022: tutte le curiosità sulla cantante

Donatella Rettore tornerà sul palco di Sanremo dopo quasi 30 anni. Nata l‘8 luglio del 1955 a Castelfranco Veneto, ha iniziato la sua carriera nei primi anni settanta, diventando una vera e propria icona di libertà, grazie al suo stile ironico e le sue provocazioni. Nel 1973 fa parte del tour estivo di Lucio Dalla, che dà il via alla sua avventura nel mondo della musica: l’anno dopo pubblica il suo primo singolo, Quando tu. Nello stesso anno debutta a Sanremo, con Capelli sciolti e, da lì, l’inizio di una carriera ricca di successi: primo tra tutti Splendido splendente, del 1979, che regala alla cantante la grande popolarità. Nell”80 arriva Kobra, un altro dei suoi brani cult, insieme a Lamette e tanti altri.

Le sue canzoni le conosciamo tutti, ma forse non tutti ricordano che Donatella Rettore ha partecipato anche ad un reality show: si tratta de La Fattoria, nel 2004. Di recente, invece, l’abbiamo vista a Tale e quale show, nel 2017 , e a Ora o mai più, nel 2019, nei panni di coach/giudice.

LEGGI ANCHE —->Colpo di scena a pochi giorni dal Festival: Fiorello è arrivato a Sanremo

Vita privata

Donatella Rettore è sposata col musicista e produttore Claudio Rego dal 2005, ma sono legati dal 1977: quest’anno sono ben 45 anni insieme. Come raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, sarà proprio lui ad accompagnarla al Festival, insieme ai suoi due cagnolini, i border collie Lupo e Collins.