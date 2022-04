Enrico Papi, il terribile episodio: racconto da pelle d’oca, cosa accadde

Enrico Papi, il terribile episodio che colpì la sua famiglia: un racconto da pelle d’oca, cosa accadde diversi anni fa.

Big Show è ritornato in onda e, dopo il successo riscontrato da Katia Follesa ed Andrea Pucci, l’azienda Mediaset non poteva scegliere conduttore migliore se non Enrico Papi.

Ritornato su Canale 5 dopo Scherzi a parte, Enrico Papi si è catapultato in una nuova esperienza televisiva. E, sin dalla prima puntata di Big Show, ha saputo mettere tutti d’accordo. D’altra parte, sapevamo perfettamente che sarebbe stato così! Non è un caso, infatti, se il simpaticissimo romano è un conduttore più che affermato. E la sua carriera è costellata di incredibili successo. Nonostante l’immensa popolarità, però, siamo certi che non tutti sono a conoscenza del terribile episodio capitato diversi anni fa alla sua famiglia. A spiegarlo, è stato il diretto interessato nel corso di una sua intervista a Gente nel 2017. Un racconto da pelle d’oca, ve lo assicuriamo. Ecco cos’è accaduto.

Enrico Papi, il terribile episodio del passato: cosa successe

Ha iniziato a lavorare da giovanissimo e subito si è fatto notare, ma è da quando ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo italiano che Enrico Papi non si è mai più fermato. Oggi conduttore affermatissimo, il simpatico romano è tra i volti più apprezzati della televisione. Nonostante questo, però, non tutti sono a conoscenza di un terribile episodio capitato alla sua famiglia diversi anni fa.

Forse non tutti lo sanno, ma ancora prima che Enrico Papi ritornasse in Italia per la conduzione dei suoi programmi, ha vissuto in Florida con la sua famiglia. Ebbene. È proprio durante questi anni che si è verificato un episodio choc: l’uragano Irma ha messo seriamente a repentaglio la sicurezza di sua moglie e dei suoi due figli. “Io sono riuscito a ritornare in Italia perché il mio viaggio era programmato da tempo, ma appena atterrato ho prenotato un volo che mettesse al sicuro la mia famiglia”, ha iniziato a dire. Spiegando che l’allerta c’era già da diversi giorni, ma che nelle ultime ore antecedenti alla sua partenza si era fatta parecchio insistente. L’unica soluzione, quindi, è stata far partire immediatamente la sua famiglia: “In quell’inferno la tensione era tanta, è stato massacrante ma anche dall’altra parte del globo sono riuscito a coordinare la loro evacuazione”, raccontò a Gente nel 2017. Fortunatamente, tutto andò alla grande. Dopo un viaggio interminabile di circa 50 ore, sua moglie e i suoi bambini riuscirono ad atterrare a Roma e a ricongiungersi.

Ricordavate questo episodio?