È irriconoscibile dopo Vite al Limite! Laura Perez sconvolge tutti: eccola

A Vite al Limite Laura Perez ha sconvolto tutti: dopo il programma è davvero irriconoscibile, stenterete a credere che sia lei.

Sono tantissime le trasformazioni sconvolgenti che Vite al Limite ha regalato nel corso delle sue dieci edizioni al pubblico, ma quella di Laura Perez è tra quelle che più ha lasciato a bocca aperta. Ad oggi, sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua partecipazione al programma, eppure la donna è totalmente irriconoscibile rispetto all’inizio.

L’obiettivo di Vite al Limite è proprio questo: stravolgere completamente la propria forma fisica! Nella clinica di Houston, infatti, sono soliti recarsi pazienti che hanno un disperato bisogno di aiuto. E si affidano al dottor Nowzaradan perché conoscono la sua professionalità e i suoi risultati impressionanti. Tante volte, però, ritornare in forma non è affatto cosa facile! C’è chi – seppure spinto da una spirito di rinascita – abbandona il percorso e chi, invece, riesce a soddisfare se stesso, ma anche il dottor Nowzaradan. Laura Perez è proprio tra questi. La donna, al momento della sua partecipazione, pesava 270, ma è riuscita ad uscire dalla clinica con quasi 100 kg in meno. Sconvolgente! Scopriamo insieme la sua storia.

Dopo Vite al Limite Laura Perez è irriconoscibile: davvero sconvolgente!

Il passato di Laura Perez è stato piuttosto tormentato. Così come quella di Larry, paziente del dottor Nowzaradan nel corso della decima stagione di Vite al Limite, anche la sua storia è ricca di drammi, che hanno condizionato fortemente il suo essere e il suo peso. Vittima di violenze sessuali quando era una solo una bambina, la Perez ha raccontato di aver preferito sfogare tutta la sua rabbia nel cibo, anziché spiegare cosa le fosse realmente accaduto ai suoi genitori. Mangiando, mangiando, però, la situazione è stata irreversibile: è diventata obesa!

Quando Laura Perez ha scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan, pesava 270 kg. Ad oggi, è totalmente differente. Non sappiamo come sia effettivamente diventata dopo quasi 10 anni da Vite al Limite. Nel corso di un episodio di Vite al Limite e poi, però, è stato mostrato il suo cambiamento dopo qualche anno dall’inizio del suo programma di dimagrimento. Eccola qui:

Laura è decisamente un’altra persona dopo Vite al Limite. Non pensate anche voi?