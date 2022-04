“Mai più”: lascia la trasmissione, annuncia così l’addio

Il conduttore lascia la trasmissione con l’ultima puntata, e annuncia in diretta così l’addio: “Sarà l’ultima, poi mai più”.

Negli ultimi tempi sono in atto molti cambiamenti nel mondo dello spettacolo e specificamente in televisione, per quanto riguarda tutte le reti. Si sta cercando di rinnovare e migliorare i format, apportare novità, aggiungere e togliere dove necessario.

Ci sono poi anche personaggi noti che decidono di propria iniziativa di lasciare. Ha spiazzato, ricorderemo, l’addio all’azienda Mediaset dopo anni e anni di collaborazione, di Alessia Marcuzzi. La conduttrice con un comunicato ufficiale ha messo al corrente tutti della sua scelta. A quanto pare, questo non è l’unico, ma in questo caso non parliamo di un addio all’azienda ma al programma. Nelle ore precedenti il conduttore ha aperto il programma protestando ironicamente per l’orario. Poi mentre conduceva, nel corso della diretta, ha messo al corrente tutti, annunciando la sua ultima presenza in trasmissione.

Il conduttore annuncia il suo addio alla trasmissione in diretta: “Sarà l’ultima, poi mai più”

Il pubblico si affeziona ai conduttori, soprattutto se per tanti anni lo stesso presentatore ha il timone di un programma e all’improvviso lascia. La notizia che si è diffusa nelle ultime, e che riguarda uno dei conduttori più amati, ha scosso i telespettatori.

Piero Chiambretti ha aperto la sua ultima puntata di Tiki Taka protestando ironicamente per l’orario tardi. E’ apparso steso a letto e dormiente. La scena ha visto Chiambretti così e richiamato dalla regia, ha esordito: “Siamo in onda? Buonasera, che ore sono? Sono quasi le 7, quasi ora di colazione”. Ma nel corso della trasmissione, ha dato l’annuncio che nessuno si aspettava: “La trasmissione del 23 maggio sarà l’ultima, poi mai più”.

Così il conduttore ha messo al corrente il pubblico dell’addio a Tiki Taka. Lui che era subentrato a Pierluigi Pardo, ha fatto sapere che quella del 23 maggio sarà l’ultima. Dopo la fine del campionato di Serie A che si chiuderà il 22 maggio, si conclude anche l’esperienza in ambito sportivo del conduttore, il 23 maggio. Una notizia arrivata in diretta dallo stesso Chiambretti. Voi ve l’aspettavate?