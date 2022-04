Costanza Caracciolo senza trucco e filtri: la bellezza tutta al naturale della showgirl

Senza trucco e senza filtri, Costanza Caracciolo sfoggia una bellezza tutta al naturale e incanta.

Showgirl, modella, conduttrice televisiva, Costanza Caracciolo vanta una grande carriera. Nessuno può dimenticare i suoi esordi, quando è diventata insieme a Federica Nargi, la velina bionda di Striscia la Notizia.

Sul bancone del famoso tg satirico è stata presente per quattro edizioni consecutive. Nel 2011, sempre con Federica, ha debuttato come attrice di cinema nel film Capitan Basilico 2-I Fantastici 4+4 di Massimo Morini. Dopo queste prime esperienze, per Costanza sono seguiti nuovi ruoli, come concorrente, co-conduttrice, conduttrice, inviata.

La showgirl è molto attiva sui social, dove è seguita da oltre un milione di follower. Pubblica scatti sempre nuovi e molto belli. Sembrerebbe che insieme alla sua famiglia si stia godendo qualche giorno di vacanza, dato che, gli ultimi scatti pubblicati la ritraggono a Miami Beach, insieme al compagno Christian Vieri e alle due bellissime bambine. Tra le migliaia di foto pubblicate sul suo canale, ci sono anche alcune in cui Costanza si mostra senza trucco e filtri: l’avete mai vista?

Com’è Costanza Caracciolo senza trucco e filtri: la showgirl incanta al naturale

Seguitissima sui social, Costanza Caracciolo ha un profilo instagram che supera il milione di follower. E anche le foto sono migliaia, oltre 4 mila. Avendo tanti seguaci, sono centinaia se non migliaia anche i commenti in basso agli scatti che pubblica.

Tutti le fanno i complimenti per la sua bellezza che spicca sempre in tutte le immagini. Negli ultimi giorni sembrerebbe che la bella showgirl si stia godendo insieme alla sua famiglia un periodo di relax, tra sole e mare. Come vi abbiamo anticipato, tra i migliaia di post condivisi ci sono anche alcune foto in cui si mostra senza trucco e senza filtri: voi l’avete mai vista?

Cosa ne pensate guardando questo scatto? Costanza Caracciolo ha una bellezza naturale. Occhi e carnagione chiara, capelli biondi con qualche sfumatura castana: è meravigliosa! Senza make up è splendida come sempre. In questo vecchio scatto in cui è fotografata al mare appare molto abbronzata. Che dire, con o senza trucco è sempre bellissima!