Gideon Yeakley di Vite al Limite oggi: vederlo vi lascerà sotto choc, irriconoscibile!

Com’è cambiato Gideon Yeakley di Vite al Limite oggi? Vederlo vi lascerà davvero sotto choc: è irriconoscibile, guardatelo qui.

Quella che vi stiamo per raccontare, è una storia di Vite al Limite che rappresenta alla grande lo spirito del programma! Il paziente del dottor Nowzaradan, infatti, è entrato a far parte della clinica di Houston con una forte esigenza di ritornare in forma e – seppure non siano affatto mancate complicazioni e momenti di sconforto – è riuscito ugualmente a segnare un record impressionante.

Il protagonista di questo nostro articolo di oggi è proprio lui: Gideon Yeakley! Partecipante di Vite al Limite nel corso della sua quarta stagione, il trentatreenne dell’Oklahoma è entrato a far parte della clinica di Houston con un peso che raggiungeva quasi i 300 kg. Spinto da una necessità di ritornare in forma e continuare a vivere una vita degna di essere chiamata tale, il paziente ha immediatamente seguito il regime alimentare impostogli dal dottor Nowzaradan. I risultati – seppure con netto ritardo e con non poca difficoltà – si sono fatti vedere, ma sapete com’è diventato oggi? Ve lo assicuriamo: è IRRICONOSCIBILE! Ecco perché.

Oggi Gideon Yeakley di Vite al Limite è irriconoscibile: eccolo in uno scatto recentissimo

Se il suo percorso nella clinica di Houston è stato sensazionale, il “dopo” Vite al Limite lo è stato ancora di più. Durante il programma di Real Time, infatti, Gideon Yeakley è riuscito a dimagrire esattamente 100 kg. Passando, quindi, da un massimo di 295 kg ad un minimo di 195 kg. Sia chiaro: di alti e bassi non sono mancati durante il programma di dimagrimento, ma Gideon ha dato ampia dimostrazione della sua forza e della sua costanza. Com’è diventato oggi dopo Vite al Limite?

Così come abbiamo fatto con Ashley Dunn e Joe Wexler, ci siamo messi alla ricerca del buon Yeakley su Facebook. E siamo riusciti a rintracciare uno scatto davvero recentissimo. Ve lo mostriamo immediatamente, ma vi anticipiamo – a distanza di 6 anni dalla sua partecipazione a Vite al Limite – oggi è irriconoscibile. Guardate un po’ qui:

Insomma, la trasformazione c’è e si vede tutta! Per noi è davvero sconvolgente, non credete anche voi?