Non è sfuggita a Non è la rai, com’è oggi Elisabetta Morabito? Guardatela qui: un incanto

Agli occhi del pubblico di Non è la rai non è affatto sfuggita, ma com’è oggi Elisabetta Morabito? Eccola come appare dopo anni.

Ricordare tutte le ragazze che si sono alternate sul palco di Non è la rai, diciamoci la verità, è davvero impossibile. C’è chi, però, seppure siano trascorsi anni dalla sua partecipazione al programma, continuano ad essere indimenticabili. Stiamo parlando, ad esempio, di Federica Morais, di Romina Mondello e tante altre ancora.

Il vero e proprio amante di Non è la rai non può affatto dimenticarsi di lei: la bellissima e giovane Elisabetta Morabito. Vulcano di energia e davvero irrefrenabile sul palco di Non è la rai, la giovane non è affatto passato inosservata agli occhi del pubblico del programma per il suo talento, ma anche per la sua bellezza. Sono trascorsi anni dalla sua partecipazione, ma com’è diventata oggi? Siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti su Facebook e, vi assicuriamo, è sempre pazzesca. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Com’è diventata oggi Elisabetta Morabito di Non è la rai?

Sono state davvero tantissime le ragazze che, nel corso delle quattro edizioni di Non è la rai, si sono alternate sul suo palco, conquistando ed incantando tutti con la loro energia e bellezza. Tra queste, non possiamo fare a meno di citare lei: Elisabetta Morabito. Sul canale Instagram “Le ragazze di Non è la rai”, infatti, siamo riusciti a rintracciare un vecchio video della giovane sulle note di “La bambola” di Patty Pravo, che ha immediatamente conquistato l’attenzione dei loro sostenitori. Siamo certi che anche voi impazzivate per lei! Siete curiosi, a questo punto, di scoprire qualche cosa in più sul suo conto?

Sono trascorsi tantissimi anni da quando Non è la rai ha chiuso i battenti, eppure la bellezza di Elisabetta Morabito continua ad essere viva nei nostri ricordi. Ad oggi, l’abbiamo rintracciata su Facebook ed abbiamo constatato che il suo fascino non è affatto cambiato. Mamma di due adorabilissime bambine, la bella Elisabetta ha detto “addio” ai riflettori e, a quanto pare, sembrerebbe che si dedichi pienamente a loro adesso. Com’è cambiata? Eccola qui.

Non c’è alcuna differenza dalla Elisabetta di Non è la rai a quella di oggi, vero?