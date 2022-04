Se seguivate “Il commissario Rex”, non potete averlo dimenticato: che fine ha fatto Gedeon Burkhard

È stato il secondo commissario che ha affiancato il cane Rex nel famoso telefilm nato negli anni ’90: ecco l’attore Gedeon Burkhard oggi!

Humor, suspense, azione, mistero e la dolcezza del pastore tedesco più amato degli ultimi decenni: sono stati questi gli ingredienti fondamentali dello straordinario successo riscosso dal telefilm austriaco Il commissario Rex, tramesso qui da noi Italia dal 1997 al 2006.

In onda per le prime quattro stagioni su Rai2 e poi su Rai1, questa serie tv ambientata a Vienna conquistò in breve tempo il favore del pubblico fino ad oltrepassare i confini europei.

Le dieci stagioni della serie ruotano attorno all’amicizia tra il cane pastore tedesco Rex ed i commissari di polizia che si sono avvicendati negli anni sul set con i quali collabora per trovare cadaveri e fiutare droghe. I fan del telefilm ricordano certamente l’attore Tobias Moretti, interprete del primo storico commissario Richard Moser.

Quando, dopo mille avventure e battaglie vinte contro i criminali, Moser muore ucciso da un evaso dal manicomio, per Rex non sarà affatto facile ritrovare l’entusiasmo e la voglia di vivere. Ed è proprio in quel momento così triste che fa la sua entrata in scena Alexander Brandtner che, a partire dalla quarta stagione e fino alla settima, prenderà il posto del collega defunto.

Con pazienza e tanto amore, il nuovo commissario saprà conquistarsi anche un posto nel cuore di Rex aiutandolo a tornare il cane vispo di prima. Ad interpretare Brandtner era l’attore Gedeon Burkhard, ricordate? Sono passati più di vent’anni da allora, curiosi di scoprire come appare ora?

Era Alexander nel telefilm “Il commissario Rex”, ma com’è oggi? Ecco una sua immagine recente

Nato a Monaco di Baviera il 3 luglio del 1969, Burkhard è figlio d’arte dal momento che sua mamma era un’attrice. Lui infatti si è avvicinato al mondo della recitazione molto presto, a soli 10 anni, ed ha collezionato moltissima esperienza sui set cinematografici ottenendo anche dei premi.

Prima di entrare nel cast de Il commissario Rex, in Italia aveva partecipato a La piovra 7 – Indagini sulla morte del commissario Cattani , ma il vero successo per lui è giunto con il ruolo di Alexander.

Dopo l’addio a Rex, ha continuato a lavorare in altre importanti produzioni e nel 2011 è stato uno dei concorrenti di Ballando con le stelle al fianco della maestra Samanta Togni, ora non più nel cast del programma.

Il suo ultimo film per il cinema, Windstorm 5 – Uniti per sempre, risale al 2021. In questi anni Gedeon Burkhard ha conservato un fisico atletico, come si può vedere in questa foto abbastanza recente che appare sul suo profilo Instagram.

E a voi piaceva quando recitava con Rex?