Avete visto il fidanzato di Selvaggia Roma? Ecco chi è il calciatore con cui ha ritrovato l’amore

Molti la ricordano come l’ex di Francesco Chiofalo, ma oggi Selvaggia Roma ha un altro fidanzato: avete visto le loro foto sui social?

Da quando nel 2017 hanno partecipato insieme a Temptation Island, per Selvaggia Roma e il suo ex Francesco Chiofalo di cose ne sono successe parecchie. Da fidanzati, i due hanno lavorato fianco a fianco nel bed & breakfast di proprietà di lui ma una volta usciti dal programma separati, ognuno ha preso la propria strada sia a livello sentimentale che professionale.

Se attualmente Chiofalo è fidanzato con l’ex naufraga Drusilla Gucci ed è impegnato come ‘pupo’ nella sedicesima edizione de La Pupa e il Secchione Show, la bella 31enne romana ha intrapreso una brillante carriera di influencer, posando per vari brand e fotografi famosi.

L’abbiamo poi vista come concorrente della quinta edizione del GF Vip vinta da Tommaso Zorzi, dove ha avuto modo di farsi conoscere un po’ più a fondo dal pubblico nonostante la sua permanenza nella casa non sia durata molto.

Archiviata la relazione con Chiofalo, Selvaggia ha ripreso frequentare una sa vecchia fiamma, Luca Muccichini, col quale però è finita nel 2019. Per quanto riguarda la sua vita affettiva, di recente l’ex gieffina ha ritrovato di nuovo l’amore e stavolta si tratta di un calciatore, scopriamo chi è!

Selvaggia Roma ha un nuovo fidanzato: lo conoscete?

Non si sa quando sia nata esattamente la storia, ma è stata la stessa Selvaggia a renderla di dominio pubblico tramite il suo profilo Instagram. Lui è Luca Teti, calciatore del Pomezia.

La coppia appare in diversi scatti social dell’ultimo periodo e in varie occasioni l’influencer non ha mancato di dedicare al suo amore parole dolci e dediche romantiche. “La ragione della mia felicità e della mia vita sei tu. Mi togli il fiato”, si legge nell’ultimo post che ritrae il calciatore.

Intervistato dalla Gazzetta Regionale, Teti di lei ha detto: “Ho conosciuto una ragazza speciale, ormai è la mia compagna di vita”. Lo sportivo ha già un figlio, Leo, nato da una relazione passata. Pare che Selvaggia lo abbia già conosciuto, segno che la coppia fa proprio sul serio.

A noi piacciono molto insieme, voi che ne dite?