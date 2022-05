Alessia Marcuzzi incanta alle Maldive indossando il costume che tutte vorranno

Alessia Marcuzzi incanta le Maldive sfoggiando un delizioso costume che tutte vorranno nel proprio guardaroba: eccolo qui, divino!

È proprio quello che ci voleva: una bella vacanza! E quale meta migliore della Maldive per trascorrere dei giorni all’insegna del mare cristalline e spiagge bianchissime? È proprio questo che avrà pensato Alessia Marcuzzi prima di prendere il primo volto e godersi un po’ di relax.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Alessia Marcuzzi è tra le star di Instagram! Più che seguita, la conduttrice romana è solita condividere ogni cosa col suo numeroso pubblico social. Nei giorni scorsi, ad esempio, ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono nel suo giorno della comunione di sua figlia Mia. Ma non solo. Spulciando il suo canale Instagram, abbiamo rintracciato scatti che ce la mostrano in tutta la sua bellezza durante una vacanza alle Maldive. Con un look decisamente selvaggio e una pelle abbronzata, la Marcuzzi non ha perso occasione di mostrarsi nelle acqua cristalline del posto, sfoggiando non solo una forma fisica da urlo, ma anche dei bikini pazzeschi. A proposito, avete visto quel costume? Siamo certi che tutte le donne lo vorrebbero!

Alessia Marcuzzi alle Maldive sfoggia il costume che tutte vorrebbero: pazzesco!

Non è assolutamente la prima volta che Alessia Marcuzzi che “detta” consigli di stili. Non solo nel bel mezzo dell’inverno la conduttrice ha sfoggiato un abito che non è assolutamente passato inosservato agli occhi del suo pubblico, ma anche i sandali mostrati ultimamente sono degni di nota. Insomma, la bella Marcuzzi è sicuramente la regine dello stile.

Avete visto, ad esempio, il costume mostrato nel corso della sua vacanza alle Maldive? Se spulciate anche voi con attenzione il suo canale Instagram, rintraccerete una serie di scatti di quei giorni e non potrete fare a meno di notare la sua bellezza. Tra le tante foto caricate, però, la nostra attenzione si è posata su una in particolare. Il motivo? Ce ne sono diversi, ma quello che più ci ha catturato è stato il costume indossato. Siamo certi che, in arrivo dell’estate, tutte lo vorrebbero. Guardate un po’ qui:

Insomma, un costume che non può assolutamente mancare! Di colore bianco, che risalta l’abbronzatura, e piuttosto semplice, il bikini si appresta ad essere il “must have” della prossima estate.