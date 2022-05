Conoscete il vero nome di Clementino e i suoi esordi? Scopriamoli insieme

Sapete qual è il nome di Clementino e come ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica? Scopriamo come si chiama e i suoi esordi.

Clementino è un rapper italiano oggi tra i più amati. La sua musica è ascoltatissima. All’inizio di aprile ha annunciato l’uscita del suo settimo album Black Pulcinella, uscito poi il 29 aprile. Il primo singolo estratto dall’album è stato ATM.

Se la carriera da cantante continua ad accogliere grande successo possiamo dire altrettanto anche per un’altra veste. Infatti l’artista è il nuovo conduttore insieme a Lorella Boccia dello show comico Made In sud. Nella veste di conduttore vi sta piacendo? Clementino sa spaziare da un ambito ad un altro e lo fa con grande semplicità e sa stare sul palco, in questo caso come presentatore, alla grande. Forse non tutti sanno però che questo non è il suo vero nome o non del tutto, possiamo dire. Scopriamo come si chiama il rapper e anche come ha iniziato a muoversi nel mondo della musica.

Clementino, qual è il suo nome e i suoi esordi nel mondo della musica

E’ tra i rapper più amati ed apprezzati degli ultimi anni: Clementino all’inizio del mese di aprile ha annunciato l’uscita del suo settimo album Black Pulcinella, uscito poi il 29 dello stesso mese. Ha spesso collaborato con grandi artisti. Nel 2021 ha pubblicato il singolo Senorita, frutto della collaborazione con la cantante Nina Zilli.

Abbiamo detto che adesso ha assunto un nuovo ruolo, quello di conduttore a Made In sud. Ma dal 2020 è anche il giudice del programma condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior. Fama e successo non mancano al rapper, ma sapete che non è proprio questo il suo vero nome? E ancora, conoscete i suoi esordi?

Noi lo conosciamo come Clementino ma il suo nome è Clemente Maccaro. Era giovanissimo quando ha cominciato a muovere i primi passi nella musica. A 14 anni infatti muove i primi passi nell’hip hop entrando nel Trema Crew e successivamente nei TCK, un gruppo partenopeo. Tra il 2004 e il 2006 vince varie competizioni di freestyle e firma poi il suo primo contratto. Da allora la strada è stata tutta in salita per il rapper.