Maria Laura De Vitis è laureata: scopriamo in che cosa

Maria Laura De Vitis, sapete in che cosa è laureata la concorrente de La pupa e il secchione? Scopriamolo insieme.

Questa sera ci sarà la finalissima della nuova edizione de La pupa e il secchione show, edizione condotta da Barbara D’Urso. La conduttrice ha voluto al suo fianco in questo percorso tre opinionisti: Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

I concorrenti hanno vissuto in queste settimane all’interno di una villa meravigliosa. Ovviamente si sono dati molto da fare, dovevano impegnarsi al meglio per poter arrivare in puntata e affrontare le prove. Ed in ogni puntata, salvo colpi di scena, c’è stata un’eliminazione. Ma anche a La pupa e il secchione non sono mancati gli imprevisti, come l’abbandono di Flavia Vento o il forte litigio scoppiato tra Mila Suarez e Paola Caruso. La showgirl è stata poi squalificata. Nella puntata successiva è ritornata e ha chiesto scusa per il suo gesto.

Abbiamo detto che questa sera ci sarà la finalissima, tra le concorrenti ancora in gara c’è Maria Laura De Vitis, in coppia con il secchione Edoardo Baietti. Sapete che la pupa è laureata? Scopriamo in che cosa.

La pupa e il secchione show, in che cosa è laureata Maria Laura De Vitis

Maria Laura Be Vitis è una concorrente de La pupa e il secchione ed è arrivata insieme al suo secchione Edoardo Baietti in finale. Infatti questa sera, martedì 3 maggio, scopriremo chi è la coppia vincitrice del docu-reality. Sarà proprio la pupa appena citata con il suo secchione a trionfare?

Maria Laura è una ragazza molto bella. E’ giovanissima, ha 24 anni ed è una modella e un’influencer. E’ già nota al pubblico e negli anni precedenti è stata al centro dei riflettori per la sua relazione con il giornalista Paolo Brosio, poi terminata. Ma sapete che la bella pupa è anche laureata?

La concorrente ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione con un punteggio di 97. Lei si definisce una pupa dodici ore al giorno. Maria Laura è forse l’unica pupa del reality laureata. Sarà proprio lei a vincere insieme suo secchione?