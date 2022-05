Anticipazioni Nero a metà, ultima puntata: colpo di scena, riguarda proprio Carlo e Cristina

Anticipazioni ultima puntata di Nero a metà di Lunedì 9 Maggio: colpo di scena, riguarda proprio Carlo e Cristina, impensabile.

Stiamo per accingersi al finale di stagione choc di Nero a metà! Iniziata ad Aprile scorso, questa terza stagione della famosa serie tv ha saputo impressionare tutti sin dalla sua prima puntata. Ed ancora adesso, che siamo giunti quasi alle battute d’arresto, non perde occasione a tenere i suoi telespettatori incollati alla tv.

Nel corso della quinta di Nero a metà – quella andata in onda Lunedì 2 Maggio, per intenderci – Claudio Guerrieri ha fatto una scoperta choc: Clara, la sua ex moglie, è stata ritrovata morta! Un punto di svolta impressionante, da come si può chiaramente comprendere. E che ha comportato tantissimi altri colpi di scena. A quanto pare, però, sembrerebbe che le sorprese non siano affatto finite qui. Da quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate sul web, infatti, sembrerebbe che l’ultima puntata del 9 Maggio sarà ancora più imperdibile. E che prevedrà l’inimmaginabile tra Claudio e Cristina.

Anticipazioni Nero a metà del 9 Maggio: cosa accadrà nell’ultima puntata

Un’ultima puntata di Nero a metà davvero impressionante, quella che andrà in Lunedì 9 Maggio e che chiude questa terza stagione dell’amata fiction. In attesa di sapere se ci sarà una quarta stagione, scopriamo insieme quali sono le anticipazioni di questa sesta ed ultima puntata.

Seppure la relazione tra Alba e Federico sembrerebbe procedere per il meglio, molto presto le cose cambieranno. Malik, infatti, non si fida affatto del giovane ed avvisa Carlo del suo cattivo sospetto. Anche Alba, però, inizierà a dubitare fortemente del suo compagno. Cosa sarà successo esattamente? Cosa, quindi, ha messo in crisi la giovane? Al momento, non ci è dato saperlo, ma lo scopriremo molto presto.

Colpo di scena anche tra Carlo e Cristina! Ricordate che la seconda stagione si era conclusa col loro matrimonio? Ebbene. Le loro nozze non sono durate tantissimo ed adesso i due sono pronti a firmare il loro divorzio. Al momento del loro incontro, però, il buon Guerrieri non sembrerebbe affatto essere predisposto ad andare oltre. I due si riappacificheranno? Chi lo sa!

Infine, occhi puntati ancora su Pugliani! La squadra di Guerrieri riuscirà a catturare il “famoso” criminale? Ci auguriamo proprio di si!

Ve la perderete? Noi assolutamente no!