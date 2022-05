Tutti si chiedono come sta e com’è diventata oggi June dopo Vite al Limite: il suo cambiamento vi lascerà a bocca aperta, da non crederci.

Quella di June è stata una storia che ha lasciato davvero il segno nel corso di queste dieci stagioni di Vite al Limite. Divenuta obesa in seguito alla drammatica morte di suo figlio, la donna aveva un disperato bisogno di riappropriarsi della sua vita. Come sta oggi?

Così come quella di Pauline, ma anche quella di Lupe, la trasformazione fisica di June durante il suo percorso a Vite al Limite è stata davvero impressionante. Entrata a far parte della clinica di Houston con un peso che raggiungeva quasi i 300 kg, la donna ha seguito per filo e per segno il programma di dimagrimento impostole dal dottor Nowzaradan. Ed, una volta terminati i 12 mesi previsti dallo show, è riuscita a dimagrire ben 92 kg. Un record incredibile, non c’è che dire. Quello che, però, ci stupisce è di come June abbia continuato a mantenere un regime sano e regolato anche una volta spenti i riflettori. L’abbiamo rintracciata sui social ed ancora adesso si mostra in forma perfetta.

June dopo Vite al Limite: come sta oggi? Scatto recentissimo

Da 268 kg a 176 kg: una trasformazione davvero incredibile, quella a cui ha dato vita June McCamey e che ha lasciato impressionato tutto il pubblico di Vite al Limite. Com’è diventata, però, oggi? Sono trascorsi quasi 10 anni dalla sua primissima partecipazione al docu-reality di Real Time, ma la bella June come sta?

Siamo riusciti a rintracciare June McCamey sul suo canale Facebook. Ed abbiamo visto coi nostri stessi occhi come la donna sia continuata a dimagrire nonostante il suo “addio” a Vite al limite. Subito dopo lo show, infatti, la donna del Texas ha iniziato ad adottare un nuovo stile di vita. Ed i risultati ottenuti sono stati davvero sorprendenti. Ad oggi, June sfoggia una forma fisica pazzesca e – seppure non ci è dato sapere quanti chili abbia effettivamente perso ancora – si può notare chiaramente il suo cambiamento. Guardatela qui, resterete a bocca aperta:

Insomma, i cambiamenti nel corso di questi anni ci sono stati. E questo è solo grazie alla sua forza e costanza.