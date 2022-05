Siete curiosi di sapere come fa Rihanna ad avere una pelle così luminosa e radiosa? Il “segreto” di bellezza è proprio questo qui.

Non si fa altro che parlare di lei in questo ultimo periodo: tra un po’, Rihanna sarà mamma per la prima volta. E, seppure recentemente sia stata al centro della cronaca rosa per via di un presunto tradimento del suo compagno, la cantante si mostra gioiosa per questo nuovo capitolo della sua vita.

All’epoca del suo esordio sulla scena musicale, Rihanna era davvero giovanissima! Aveva solo 17 anni quando ha debuttato con “Pon de replay”, conquistando tutti. Ad oggi, la cantante continua ad essere amatissima! La sua musica vanta di un successo impressionante ed anche il suo canale Instagram possiede un numero di followers incredibile. È proprio qui che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una sua foto durante la sua skin care. Vi siete mai chiesti, infatti, come faccia Rihanna ad avere una pelle così luminosa e radiosa? Forse non tutti lo immaginano, ma la cantante ha un vero e proprio asso nella manica.

Come fa Rihanna ad avere una pelle così luminosa? Ecco il suo “segreto”

C’è chi preferisce mostrarsi al suo pubblico senza un filo di trucco, proprio come ha fatto recentemente Miriam Leone, e chi preferisce farlo durante la sua solita skin care. Ne è l’esempio lampante la bella Jennifer Lopez, ma anche Rihanna. Ebbene. Vi siete mai chiesti come faccia la cantante ad avere una pelle sempre così luminosa e radiosa? Sicuramente, a farle da padrona è la sua giovanissima età, ma non solo. A quanto pare, anche l’amatissima colombiana è solita prendersi cura della sua pelle con un’attenta ed accurata skin care quotidiana.

Qualche tempo fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, Rihanna si è mostrata al suo pubblico col volto pieno di una maschera utile a rendere la sua pelle pulita e purificata. Si tratta, infatti, di una maschera detox indispensabile per togliere tutte le impurità del viso. Avreste mai immaginato questo “segreto” di bellezza?

Cosa aspettate? Correte anche voi a provare questo piccolo “trucco”! I risultati sono garantiti ed assicurati.