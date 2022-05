Avete mai visto la mamma di Belen Rodriguez da giovanissima? Ecco due immagini a confronto: sono davvero due gocce d’acqua.

Una cosa è certa: non si può dire affatto che non siano mamma e figlia. E il motivo è davvero impressionante! Belen Rodriguez e la sua splendida mamma da giovanissima sono due gocce d’acqua! Davvero incredibile da credere, ma è davvero così!

Quante volte vi è capitato di condividere vostri scatti del passato o da giovani? Decisamente tantissime volte, ne siamo certi. È proprio questo quello che, diverso tempo fa, la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias ha voluto fare sul suo canale social ufficiale. Attivissima sul suo profilo, la donna non perde mai occasione di poter interagire coi suoi sostenitori. E così, oltre ad incantevoli scatti dei suoi figli, la donna è solita renderli partecipi anche di suoi scatti del tutto inediti. Tra questi, è spuntata proprio una foto che la ritrae da giovanissima. Non c’è assolutamente nulla da dire: così come oggi, Veronica Cozzani è sempre splendida. Quello che, però, non possiamo fare a meno di notare è l’incredibile somiglianza con sua figlia. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo! Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo!

Belen Rodriguez, da giovanissima sua mamma è la sua fotocopia: somiglianza impressionante

“Belen ed io”, è proprio questa la didascalia che la mamma dell’amatissima conduttrice de Le Iene – che, tra l’altro, recentemente si è lasciato andare ad una confessione che ha fatto parlare tutti – ha scritto a corredo di questa foto che la ritrae da giovanissima. Ancora oggi, a distanza di anni, la donna appare in gran forma. E con un fascino davvero irresistibile. Tuttavia, quello che non si può fare a meno di notare in questa foto del passato è l’immensa somiglianza che c’è tra lei e sua figlia.

Saranno pure trascorsi diversi anni da queste foto, anche se non sappiamo con certezza quanti, ma non si può fare a meno di notare quanto Veronica e sua figlia Belen siano splendide, ma soprattutto identiche. Guardate un po’ qui:

Avete notato anche voi la somiglianza tra Belen e sua mamma?

Cosa faceva Veronica Cozzani?

È conosciuta per essere la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, ma non tutti sanno di che cosa si occupava Veronica Cozzani. Avreste mai immaginato questo retroscena?