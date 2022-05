Lutto sconvolgente a Vite al Limite, enorme choc per Lisa: come sta e cos’è successo

Enorme choc per Lisa durante Vite al Limite, il drammatico lutto che l’ha sconvolta: come sta adesso e cos’è successo nel programma.

Non solo Larry e Bianca, ma anche Lisa Ebberson è una delle protagoniste indiscusse di questa decima edizione di Vite al Limite. In onda su Real Time ogni Lunedì sera, il docu-reality continua a mostrare i cambiamenti di quei pazienti obesi che hanno un serissimo bisogno di tornare in forma. E decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan per riprendere in mano la propria vita.

Il percorso di Lisa Ebberson, così come tutta la sua vita precedente al programma, non è stato affatto semplice. Pieno di alti e bassi, ma soprattutto condizionato da un drammatico lutto, il cammino verso la rinascita della cinquantenne è stato pieno di insidie. E, purtroppo, non ha portato grandi risultati. Scopriamo insieme cos’è successo.

La storia di Lisa a Vite al Limite e il drammatico lutto

Come dicevamo precedentemente, quindi, la storia di Lisa non è affatto una cosa da niente. Abituata a mangiare da piccola per via di un padre violento ed alcolizzato, Lisa viveva in un vero e proprio caos. A peggiorare la sua situazione, è stato un drammatico evento: alla sola età di 13 anni, la Ebberson è stata violentata da un gruppo di amici. Un avvenimento tragico e che – come raccontato – l’ha portata ad ingrassare sempre di più. “Volevo diventare grassa così nessuno avrebbe potuto più toccarmi”, ha detto. Con il passare del tempo, la vita di Lisa non è affatto migliorata. Non solo ha frequentato brutte compagnie, ma è anche stata con diversi uomini che non l’hanno affatto aiutata. Giunta all’età di 51 anni e con ben 288 kg da portare dietro, la donna non si alzava dal letto da quasi 4 anni e veniva completamente accudita dal suo compagno Randy. Condizioni per cui ha ritenuto necessario chiedere aiuto al dottor Nowzaradan.

Nel bel mezzo del suo percorso, però, Lisa è stata colpita da un drammatico lutto: la morte del suo compagno. Risultati positivi entrambi al Covid, la Ebberson è riuscita a sopravvivere mentre il suo compagno di vita non ce l’ha fatta.

Come sta?

Seppure abbia espresso la sua volontà di ritornare in forma più volte, Lisa non ha affatto rispettato le sue parole. E, sin da subito, ha dimostrato di non voler rispettare il programma di dimagrimento del dottor Nowzaradan. Non solo non ha perso nessun chilo all’inizio del suo percorso, ma ha anche rifiutato più volte la fisioterapia. Con la morte del suo compagno, però, la situazione è fortemente cambiata. Nel corso delle quattro settimane del ricovero, Lisa è riuscita a dimagrire ben 38 kg, arrivando a pesare 250 kg, ed una volta ritornata a casa sembrava essere intenzionata a continuare i suoi miglioramenti. Purtroppo, non è stato così: improvvisamente ha scelto di abbandonare il programma.

Quasi sullo scoccare dei 12 mesi, Lisa ha abbandonato spontaneamente il programma Vite al Limite. Come sarà oggi? Al momento, non abbiamo alcuna notizia.