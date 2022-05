Sissi è l’allieva di Amici 21 ma sapete che questo non è il suo vero nome e non è la prima volta che la vediamo?

Amici di Maria De Filippi è un talent show che ogni anno sforna numerosi talenti. Sono migliaia i ragazzi che fanno i casting con la speranza di poter diventare allievi della scuola. La ventunesima edizione è iniziata a settembre con qualche settimana di anticipo rispetto alle passate edizioni.

Abbiamo conosciuto molti ballerini e cantanti e nel corso dell’esperienza ci sono state centinaia di sfide e tante eliminazioni. Adesso siamo ad una fase importante, il Serale. Ormai manca pochissimo, questa sera ci sarà la semifinale e la prossima settimana la Finale. Scopriremo chi sarà il vincitore della ventunesima edizione: voi chi vorreste che vincesse?

Tra i papabili vincitori c’è sicuramente Sissi, la cantante scelta da Lorella Cuccarini. Ha una voce pazzesca e tutte le volte che ha affrontato le gare di cover con l’arrivo di un giudice esterno ha sempre ricevuto voti alti. Abbiamo conosciuto Sissi nella scuola a settembre ma forse non tutti sanno che questo non è il suo vero nome e non è la prima volta che la vediamo: ricordate dove l’abbiamo vista?

Amici 21, qual è il vero nome di Sissi e dove l’abbiamo vista la prima volta

Sissi è sicuramente tra i papabili vincitori della ventunesima edizione di Amici 21. La giovane cantante è entrata nella scuola a settembre conquistando fin da subito i professori. Lorella Cuccarini l’ha voluta nel suo team e l’ha portata al Serale.

Ormai manca pochissimo e presto scopriremo chi sarà il vincitore della ventunesima edizione del talent show. Sarà proprio Sissi? Intanto vi diciamo che questo non è il suo vero nome: sapete come si chiama?

Il vero nome dell’allieva è Silvia Cesana ed è nata a Erba, in provincia di Como nel 1999. La sua carriera musicale è iniziata presto, si è fatta notare e nel 2019 ha firmato un contratto con la Sugar di Caterina Caselli. Prima di Amici l’abbiamo già vista in un altro talent show: ricordate dove? Silvia nel 2019 ha partecipato ad X-Factor, presentandosi alle audizioni con il brano Del Verde di Calcutta. Ricevette allora 4 sì e raggiunse i Bootcamp. Il suo percorso nel talent continuò fino agli Home Visit ma non arrivò ai Live, perchè fu eliminata.