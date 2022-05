Chi vincerà Amici 21? Il pronostico degli scommettitori

Tra una settimana sapremo chi vincerà l’edizione numero 21 di Amici ma, nel frattempo, scopriamo cosa prevedono gli scommettitori!

La semifinale di Amici 21, andata in onda ieri sera 7 maggio, ha decretato i nomi dei finalisti di questa edizione del talent più celebre della tv italiana. Una puntata ricca di emozioni, a cui il pubblico ha partecipato con ancora maggiore coinvolgimento vista l’importanza ai fini della gara.

Inizialmente si prevedeva l’accesso alla finale solo per cinque di loro e due eliminazioni. Non è stato però così e uno solo ha dovuto abbandonare la scuola ad un passo dal traguardo con grande dispiacere dei fan. E’ toccato a Dario, giovanissimo ballerino allievo di Veronica Peparini, che non ha avuto vita facile nella scuola a causa dei continui rimproveri da parte della maestra Alessandra Celentano.

Saranno perciò in 6 a disputarsi la vittoria finale con la quale l’appuntamento non è però previsto come al solito per il prossimo sabato 14 maggio bensì per domenica 15. A combattere per aggiudicarsi l’ambito titolo saranno i cantanti Alex, Luigi, Sissi e Albe ed i ballerini Michele e Serena.

In attesa di scoprire cosa accadrà davvero, come per ogni programma molto seguito, anche su Amici ogni anno i bookmakers iniziano a scommettere su chi sia il probabile vincitore. Secondo voi, chi è il più quotato?

Amici 21, chi vincerà il programma quest’anno: cosa dicono gli scommettitori

Secondo i bookmakers di SNAI, i ragazzi con meno possibilità di vincere sarebbero Serena, Albe e Michele. Ecco le quotazioni degli allievi in questo caso: Serena, quotata a 33; Albe, quotato a 30; Michele, quotato a 8,00; Sissi, quotata a 3,00; Alex, quotato a 2,25; Luigi, quotato a 2,25. Luigi ed Alex risultano quindi essere i papabili vincitori, tuttavia Sissi potrebbe regalarci un colpo di scena!

Queste invece le quotazioni sul portale SISAL: Albe, quotato a 33; Serena, quotata a 25; Michele, quotato a 9,00; Sissi, quotata a 3,50; Luigi, quotato a 2,50; Alex, quotato a 2,50. Anche qui gli scommettitori sembrano abbastanza sicuri della vittoria di uno tra Luigi ed Alex, riservando comunque una certa possibilità anche alla bravissima Sissi.

Ovviamente, mancando ancora una settimana alla finale, questo orientamento potrebbe subire delle modifiche.

Non resta che attendere per scoprire chi alzerà davvero la coppa del vincitore domenica sera!