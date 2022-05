Kristen Stewart, sapete con chi è stata fidanzata? Tutti i suoi amori sono famosissimi

La carriera di Kristen Stewart è ben nota ma lo è anche la sua vita privata: sapete con chi è stata fidanzata? Scopriamo tutti gli amori dell’attrice.

Kristen Stewart è una delle attrici più brave e belle di sempre. La sua carriera ha avuto inizio quando era solo una bambina. Infatti ad 8 anni un agente la nota in una recita di Natale a scuola. Dopo alcune comparse in diverse pellicole recita nel film La sicurezza degli oggetti.

Nel 2002 interpreta un ruolo di grande rilevanza nella pellicola Panic Room, recitando al fianco di Jodie Foster e Jared Leto. Era piccolissima quando ha cominciato ad ottenere popolarità e pian piano si è fatta strada sempre di più nel mondo del cinema. Il ruolo che l’ha portata alla fama mondiale è quello di Bella nella saga Twilight dove ha recitato al fianco di Robert Pattinson. La saga ottiene un successo impressionante. Dopo questo ruolo ne sono seguiti altri e sempre più importanti e ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Nel 2021 Kristen ha interpretato Diana Spencer nel film biografico Spencer. Ed è grazie a questo ruolo che ottiene la sua prima candidatura ai Golden Globe nella sezione miglior attrice in un film drammatico ai Critics’ Choise Awards nella categoria miglior attrice. Nonostante sia giovanissima può già vantare una ricchissima carriera.

Kristen Stewart, sapete con chi è stata fidanzata? Tutti i suoi amori

L’abbiamo amata in tutti i ruoli, tutti i personaggi portati in scena hanno lasciato il segno. La sua carriera è certo ben nota ma anche la sua vita privata lo è. Sapete con chi è stata fidanzata?

Dal 2005 fino all’inizio del 2009 l’attrice ha frequentato Michael Angarano, co-protagonista di Speak. In seguito è stata fidanzata con Robert Pattinson per circa 4 anni. Ha poi frequentato la produttrice di effetti visivi Alicia Gargile e ha avuto una relazione con la supermodella Stella Maxwell dal 2016 al 2018. Da agosto del 2019 è fidanzata con la sceneggiatrice Dylan Meyer.