Colpo di scena a Pechino Express, sono state eliminate ad un passo dalla finale: scopriamo chi sono le coppie finaliste.

La nuova edizione di Pechino Express è partita il 10 marzo in onda su Sky e Now. Le passate edizioni sono state trasmesse su Rai 2. Costantino della Gherardesca è al timone dalla seconda, mentre nella prima era un concorrente insieme a suo nipote Barù.

Dieci coppie si sono avventurate in questo percorso denominato La rotta del sultani. Il reality prevede una serie di regole. I concorrenti hanno a disposizione un euro in valuta locale, ma non possono pagare i mezzi di trasporto ma possono far pagare il biglietto ad un abitante, se succede. Devono trovare alloggio in zona chiedendo in giro. In ogni tappa ci sono delle prove da affrontare fino ad arrivare prima al traguardo intermedio e poi al traguardo finale. Giovedì 5 maggio è andata in onda la Semifinale. C’è stato un colpo di scena perchè una delle coppie più temute e forti è stata eliminata: ma cos’è successo e chi sono le coppie finaliste?

Colpo di scena a Pechino Express: chi sono le coppie finaliste

Pechino Express è un reality condotto da Costantino Della Gherardesca. Abbiamo visto che il conduttore in questa edizione si è infortunato. Durante la terza tappa è entrato in gioco con Enzo Miccio, ex concorrente ed è caduto.

Per questo proprio il wedding planner l’ha sostituito fino al suo ritorno nella settima puntata. Ma il colpo di scena c’è stato quando Costantino ha annunciato che dalla successiva tappa sarebbero stati entrambi al timone, cosa che non era mai accaduta prima. Giovedì 5 maggio è andata in onda la Semifinale e una delle coppie più temute è stata eliminata. Ma chi sono i finalisti?

Nell’ottava tappa sono state eliminate Nikita Pelizon e Helena Prestes, ovvero Italia-Brasile. Ad arrivare per prima la coppia dei Pazzeschi, Paride Vitale e Victoria Cabello, che tra Mamma e figlia e Italia-Brasile hanno scelto di mandare a rischio eliminazione la seconda coppia. La tappa era ad eliminazione e così sono state eliminate. Ma chi sono i finalisti?

Le coppie finaliste sono:

-I pazzeschi con Victoria e Paride

-Gli Sciacalli con Aurora Leone e Gianluca Fru

-Mamma e figlia con Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.

Voi chi vorreste che vincesse?