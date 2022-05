Quando andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne? Spunta la data

Siete curiosi di sapere quando andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione di Uomini e Donne? Spunta la data: cosa accadrà.

Siamo giunti al mese di Maggio. E, in attesa della bella stagione, il pubblico televisivo è consapevole che tra pochissimo dovrà salutare i suoi programmi tv preferiti. Tra esattamente 6 giorni, ad esempio, andrà in onda la finale di Amici, ma cosa sappiamo degli altri.

Non solo Nero a metà è giunto alle battute d’arresto – e vi consigliamo vivamente di non perdervi affatto l’ultima puntata di stasera – ma anche tantissimi altri programmi. L’Isola dei famosi, come sappiamo, è stato prolungato. Tantissime altre trasmissioni, invece, si accingono a salutare il suo pubblico. Tra questo, vi è anche Uomini e Donne. Siamo certi che anche voi ve lo starete chiedendo: quando andrà in onda l’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi? E, soprattutto, cosa prenderà il suo posto? Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Uomini e Donne, quando andrà in onda l’ultima puntata?

È uno dei programmi più longevi di Canale 5, Uomini e Donne. Andato in onda con questa formula verso gli inizi degli anni 2000, il dating show di Maria De Filippi si è dimostrato sin da subito una carta vincente per l’azienda di Cologno Monzese. È proprio per questo motivo che in tutti questi anni non solo si sono alternate edizioni davvero indimenticabili, ma vi hanno preso parte alcuni personaggi che facilmente verranno dimenticati.

Cosa sappiamo, però, su questa edizione? Iniziata a Settembre scorso, Uomini e donne è pronto a salutare il suo pubblico e a dare appuntamento a Settembre prossimo. Quando andrà in onda, però, l’ultima puntata? Al momento, non ci sono moltissime conferma, ma da quanto si apprende dai palinsesti di Publitalia ’80, sembrerebbe che manchi davvero pochissimo.

Nei giorni scorsi, infatti, sono stati pubblicati i palinsesti estivi. E sembrerebbe che, a partire dal 29 Maggio, tutto cambierà. Questo, quindi, fa chiaramente comprendere che l’ultima puntata di Uomini e Donne, con scelte annesse, andrà in onda Venerdì 27 Maggio.

Cosa ci sarà al suo posto?

Stando ai palinsesti estivi di Publitalia, quindi, il 27 Maggio Uomini e Donne saluterà il suo pubblico, ma cosa lo rimpiazzerà. A quanto pare, dal 30 Maggio andrà in onda una nuova soap spagnola, che accompagnerà gli spettatori di Canale 5 dal Lunedì al Venerdì nella stessa fascia del dating show.

Se così fosse, quindi, significa che manca davvero pochissimo. Chi sceglieranno Luca e Veronica?