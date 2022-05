Abbiamo conosciuto Emma Muscat ad Amici, ricordate com’era ai tempi della scuola?

Emma Muscat è oggi una cantautrice amatissima ma ricordate com’era ad Amici? E’ stata un’allieva del talent nella diciassettesima edizione.

Emma Muscat insieme ad altri grandi artisti sarà all’Eurovision Song Contest per rappresentare il suo paese, Malta. Il brano che porterà sul grande palco è il nuovo singolo I am What I am. La giovane artista è stata ospite a Verissimo e ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato dell’emozione che sta provando nei momenti che precedono il grande evento.

Non solo tanta emozione ma anche ansia dato che si trova a cantare di fronte a milioni di persone. Nel corso dell’intervista ha anche affrontato la questione sentimentale, dicendo di aver ritrovato il sorriso accanto al fidanzato Kurt Galea. E’ un ragazzo maltese che non lavora nel mondo dello spettacolo. Emma ha spiegato che ora è felice dopo aver vissuto un momento molto difficile. E’ stata lasciata due volte e aveva il cuore a pezzi.

Parlando del lato professionale, oggi è molto amata e la sua musica è ascoltatissima. Noi l’abbiamo conosciuta grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent è riuscita ad arrivare al cuore del pubblico conquistando tutti con la sua immensa voce. Ma ricordate com’era ai tempi della scuola?

Com’era Emma Muscat ai tempi di Amici: notate qualche cambiamento?

E’ giovanissima, ha 23 anni ed è nata a Malta. Emma Muscat è una cantante che in questi ultimi anni abbiamo avuto modo di apprezzare grazie alla sua musica. Tra gli ultimi singoli pubblicati, ricordiamo naturalmente il brano I am What I am che porterà all’Eurovision Song Contest, c’è il singolo Più di te.

Nel giugno del 2021 ha collaborato con il rapper Astol e il cantautore spagnolo Alvaro De Luna, pubblicando Meglio Di sera, con il quale ottiene il disco d’oro. Il trampolino di lancio è stato Amici di Maria De Filippi. Infatti è proprio nel talent che l’abbiamo conosciuta.

Ecco com’era allora Emma Muscat, ai tempi allieva della scuola più ambita. Non sono passati molti anni, la cantante vi ha partecipato nel 2018, entrando a far parte della diciassettesima edizione. Riuscì ad arrivare alla fase Serale classificandosi al quarto posto nella categoria canto in semifinale. Voi ve la ricordate ad Amici?