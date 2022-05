Blanco somiglia molto a sua madre: l’avete mai vista?

Avete mai visto la madre di Blanco? La somiglianza è ben evidente per alcuni tratti.

Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è nato a Brescia nel 2003. E’ salito alla ribalta nel 2001 grazie al successo che i singoli La canzone nostra e Mi fai impazzire hanno ottenuto tanto da arrivare al vertice della Top Singoli italiana.

Subito dopo ha pubblicato il suo primo album, Blu Celeste, certificato quadruplo platino. Una nuova svolta è arrivata nel 2022. Il giovane cantautore ha partecipato insieme a Mahmood alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo trionfando con il brano Brividi.

I due artisti rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest. L’evento parte il 10 maggio ed è in diretta da Torino. Blanco ad appena 18 anni è famosissimo e il grande amore dei fan è evidente anche sui social dove è seguito da oltre 2 milioni di follower. Nel giorno della festa della mamma, l’8 maggio, ha pubblicato uno scatto di sua madre con una dedica davvero speciale. Guardando la foto non possiamo non notare che per alcuni tratti il cantante somiglia molto a sua madre: voi l’avete mai vista?

Insieme a Mahmood, Blanco è tra gli artisti in gara all’Eurovision Song Contest 2022. Infatti i due artisti si sono presentati insieme alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo trionfando con il brano Brividi.

Come accennato, Blanco è seguitissimo sui social. Nelle ultime ore, in occasione della festa della mamma, ha fatto una dedica speciale a sua madre, pubblicando uno scatto di lei. La foto è stata accolta da migliaia di like e centinaia di commenti.

Ecco lo scatto di cui parliamo, con tanto di dedica del cantautore: “Alla donna della mia vita guardatela quanto è bella. Auguri mamma!”. Le parole utilizzate dal cantante per esprimere l’amore che prova verso sua madre sono molto belle. Guardando sua madre non possiamo non notare che per alcuni tratti l’artista somiglia molto a lei. Ha lo stesso taglio degli occhi e anche lo sguardo, non trovate?

Abbiamo avuto modo di vedere la mamma di Blanco per alcuni istanti al Festival di Sanremo, quando, dopo la vittoria è corso in platea per abbracciare i suoi genitori, coloro che l’hanno supportato più di tutti a presentarsi a Sanremo.