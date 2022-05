Ad Amici 5 la sua simpatia conquistò tutti: cosa fa e com’è dopo 16 anni

Nel 2006 partecipò ad Amici 5, una delle edizioni più belle nella storia del talent: scopriamo cosa ha fatto in tutti questi anni!

Per gli appassionati di Amici che hanno seguito il programma fin dalle prime indimenticabili stagioni, rimane ancora oggi una delle allieve più simpatiche che abbiano mai fatto parte della scuola di Canale 5. Vi ricordate di Rossella Lucà?

Classe 1983, la talentuosa ballerina torinese aveva all’epoca solo 22 anni ma la sua grinta e la sua voglia di farcela furono evidenti a tutti sin da subito. Quell’anno si aggiudicò la vittoria un altro ballerino, Ivan D’Andrea, e molti ragazzi di quella quinta edizione hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Un esempio? Andrea Dianetti, diventato un bravissimo attore, regista, conduttore radio e tv.

Anche Rossella seppe lasciare il segno e ancora oggi è seguitissima sui social. Dotata di particolare simpatia, si fece notare subito dal pubblico che ne apprezzò anche il talento. Il suo amore per la danza le ha permesso di non demordere e di realizzare comunque il sogno di una carriera nell’ambito della danza. Ormai diventata una donna adulta e una mamma, cosa fa e come appare dopo ben 16 anni?

Vi ricordate Rossella Lucà di Amici 5? Eccola dopo tutti questi anni

Terminata l’avventura su Canale 5, la simpatica ballerina ha continuato a studiare per raggiungere livelli sempre più alti in quella che è poi diventata la sua professione. Ha infatti frequentato l’Accademia Teatro alla Scala, ha conseguito il diploma e si è specializzata in danza contemporanea. Lavora come prima ballerina a teatro e in tv.

Oggi Rossella Lucà vive nella sua Torino dove dirige il centro “Chi è di scena – danza e arte”. Ha inoltre arricchito il suo curriculum diventando insegnante di tecniche di meditazione e sul suo profilo Instagram si possono trovare molti video delle sue lezioni.

In questa immagine recente vediamo come appare oggi: notate anche voi che non è affatto cambiata? Rossella mantiene un fisico super allenato e un viso identico a quando era un’alunna della scuola di Amici!

Una donna perfettamente realizzata che è stata capace di fare della propria passione un lavoro a tutti gli effetti: brava Rossella!