Il pubblico di Amici 5 lo elesse vincitore: era il 2006, ricordate la sua storia?

I fan più affezionati ricorderanno certamente l’edizione di Amici 5: lui fu il vincitore indiscusso, ma cosa ha fatto dopo il programma?

Il suo percorso ad Amici emozionò soprattutto per la sua determinazione e voglia di migliorare in quella che era ed è la sua più grande passione: la danza. Ricordate Ivan D’Andrea, vincitore nel 2006 della quinta edizione del talent?

Il bravissimo ballerino non aveva mai seguito lezioni di danza perciò fu soprannominato il “Billy Elliot italiano”, ma le sue qualità artistiche alla fine prevalsero su tutto e gli permisero di trionfare.

In finale riuscì a battere tutti gli altri compagni e alla fine divenne il re assoluto della quinta edizione, svoltasi nel lontano 2006. Dopo l’uscita dal programma condotto da Maria De Filippi, l’anno seguente Ivan volle continuare ad assistere alle lezioni dei docenti della scuola, spinto dal suo desiderio di imparare.

Amici 5, cosa ha fatto dopo il programma il vincitore Ivan D’Andrea

La carriera di Ivan non si è certo fermata ad Amici: in seguito ha fatto parte del cast della pièce teatrale Beautiful Thing – …e qualche volta si innamorano ballando con Pamela Prati. Poi ha lavorato nel musical Lungomare scritto da Maurizio Costanzo. Ha anche studiato recitazione per un periodo presso l’Accademia del cinema di Roma ed è stato il volto di lungometraggi e cortometraggi.

Si è cimentato perfino nella conduzione con il Gran Galà di Natale su Sky e Kids Choice Awards. E’ arrivato anche a recitare per il cinema americano: ha infatti ottenuto un ruolo nella commedia di Christine Dean Parliamo italiano. Il suo ultimo lavoro a teatro è stato lo spettacolo tratto dal Re Lear di William Shakespeare.

Oggi Ivan si è allontanato un po’ dalle scene, ma speriamo di rivederlo al più presto in tv!