Ha partecipato come ballerino ad Amici 5: incredibile svolta di carriera ed immagine in questi quindici anni!

Ad Amici 5 si è fatto notare come ballerino e anche per il suo temperamento: 15 anni dopo lo ritroviamo molto cambiato, per più di un motivo.

Molti di voi non lo avranno dimenticato: fu uno dei protagonisti assoluti di Amici 5, al centro di varie discussioni e polemiche che tennero banco in quella stagione risalente al 2005/2006.

Raffaele Tizzano, originario di Acerra (Na), era uno degli allievi ballerini della scuola più famosa d’Italia, ma quella non fu la sua prima esperienza televisiva. Diventato maggiorenne, si era trasferito a Roma per approfondire la propria preparazione perfezionarsi in ballo, canto e recitazione. Aveva studiato a Cinecittà Campus diretto da Maurizio Costanzo e poi aveva frequentato la Piccola accademia della comunicazione dello spettacolo sotto la guida di Stefano Jurgens.

Nel 2005 fece parte del cast di Super Sarabanda su Italia 1 e poi riuscì ad entrare nella quinta edizione di Amici, dove arrivò in finale. Terminata quell’esperienza, Raffaele approdò a Buona Domenica condotto allora da Maurizio Costanzo e lavorò in diversi musical.

A partire dal 2009, però, la sua carriera ha avuto una svolta inaspettata. Vediamo cosa fa oggi e com’è diventato!

Raffaele Tizzano di Amici 5: sono trascorsi molti anni, sapete a cosa si dedica oggi?

Dotato sicuramente di una buona dialettica, Raffaele nel 2009 ha iniziato a dedicarsi al giornalismo. Ha curato ad esempio alcune rubriche di tv per varie riviste e fino al 2012 è stato autore e conduttore del programma radiofonico Music & Words. Sempre nel 2012 ha vinto il premio come miglior giovane conduttore italiano nella nona edizione del Gran Galà della Televisione, Cinema e Sport Grand Prix Corallo Città di Alghero.

Nel suo curriculum ha accumulato molte esperienze come autore e conduttore di programmi e attualmente collabora con Edizioni Panini scrivendo articoli e facendo interviste per testate come Cioè, Cioè Max, Cioè Girl, Pops, LoL e Storie d’amore.

Dopo ben quindici anni dalla sua avventura ad Amici, lo ritroviamo con un look molto diverso: gli occhiali e i capelli non più a spazzolina lo rendono quasi irriconoscibile, vero?

Scommettiamo che non avreste indovinato!