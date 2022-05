Forse non ci avete fatto caso ma l’attrice è apparsa in un video musicale di Paola Turci: sapete quale?

Forse non ci avete mai fatto caso ma l’attrice è stata la protagonista di un video musicale di Paola Turci.

Nel gennaio del 2022 abbiamo visto Sarah Felberbaum nella serie televisiva Non mi lasciare. Ha interpretato Giulia Vianello, moglie di Daniele, personaggio interpretato da Alessandro Roja. Nella fiction l’attrice ha recitato al fianco di Vittoria Puccini e naturalmente di Roja, e tanti altri attori.

Questo è uno degli ultimissimi ruoli interpretati ma Sarah fin dagli inizi della sua carriera ne ha portati in scena moltissimi. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo arriva lavorando come modella per poi diventare protagonista di varie campagne pubblicitarie. L'abbiamo vista nella miniserie Caterina e Le sue figlie dove ha vestito i panni di Carlotta. Impossibile dimenticare l'attrice nella fiction che ha ottenuto un successo impressionante, La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa. Lei è stata la protagonista, la giovane Agnese Ristori. Oltre a recitare al cinema e in televisione, la Felberbaum è stata anche protagonista di numerosi videoclip musicali. Forse non ci avete fatto caso ma è apparsa anche nel video musicale di Paola Turci.

Sarah Felberbaum è un'attrice bravissima ma anche una modella e una conduttrice televisiva.

E' arrivata poi in televisione come attrice e al cinema. Dal primo ruolo interpretato sono passati anni. Ha recitato infatti nel 2001 nella sitcom televisiva Via Zanardi, 33 e qui ha interpretato. Lucia. Mentre il primo ruolo al cinema risale al 2007 quando veste i panni di Ilaria nel film Cardiofitness.

Eccola nel video musicale del singolo L’ultimo Ostacolo, brano dell’artista. Non è da sola, ma oltre alla presenza della cantante, c’è anche l’attore Giuseppe Fiorello. Ricordiamo che il brano fu presentato da Paola alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo.