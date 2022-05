La dottoressa Pimple Popper, Allen è terrorizzato: enorme trauma, cos’è successo

Allen si rivolge a La dottoressa Pimple Popper perché fortemente terrorizzato: enorme trauma per lui, cos’è esattamente successo.

Tante volte ci è capitato di raccontarvi di storie di pazienti che, seppure stanchi di dover convivere coi loro bozzi, non volevano rivolgersi a chi di dovere per il timore che la loro escrescenza potesse rivelarsi qualcosa di più grave. Ne è stato l’esempio Barb, ma anche Allen, il protagonista di questo nostro articolo.

Alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, Allen ha raccontato di avere questa enorme massa sul braccio da circa 20 anni e di essere arrivato sul punto di non ritorno. Seppure non gli provocava grosso dolore, la massa era piuttosto fastidiosa e non gli permetteva di svolgere il suo lavoro facilmente. Prima di rivolgersi alla dermatologa Lee, l’uomo ha raccontato di aver consultato un altro medico, che subito l’ha tranquillizzato dicendogli che la massa non era altro che una palla di grasso. Così Allen, che all’epoca era in sovrappeso, ha scelto di dimagrire, ricevendo però l’effetto contrario. Seppure abbia perso tantissimi chili, infatti, la mamma non è diminuita, bensì aumentata. Scopriamo insieme cos’è successo.

Allen a La dottoressa Pimple Popper, enorme trauma: cosa gli è successo

Seppure fortemente desideroso di sbarazzarsi dell’enorme bozzo sul braccio, Allen ha spiegato di non essersi mai rivolto ad un medico prima d’ora per l’enorme trauma provato sulla sua pelle. Diversi anni prima, infatti, il suo capo si sarebbe dovuto operare al ginocchio, ma è morto. Un episodio choc, da come si può chiaramente comprendere. E che lo ha fortemente condizionato. La dottoressa Pimple Popper lo ha aiutato a superare questo trauma? Assolutamente si!

Ricordate il bozzo di Chuck? Ebbene. Quello di Allen era decisamente più grosso, ma comunque per nulla preoccupante. La massa, infatti, non era altro che un semplice lipoma, che la dottoressa ha rimosso senza troppi problemi. Aiutato il suo paziente a rilassarsi, la dermatologa ha rimosso l’ammasso di grasso senza complicazioni, restituendogli la forma di un braccio abbastanza normale.

Grazie alla dermatologa, Allen non solo è ritornato a vivere, ma ha superato anche la paura dei medici.