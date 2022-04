A La dottoressa Pimple Popper, Barb ha spiegato la sua preoccupazione: mai visto nulla di simile, davvero incredibile quello che è successo.

“Mi preoccupa tantissimo”, sono proprio queste le esatte parole con cui Barb si è presentata dinanzi alle telecamere de La dottoressa Pimple popper, spiegando il suo problema alla pelle. D’altra parte, chi è non si preoccuperebbe quando un’enorme escrescenza ti cresce sul corpo in modo del tutto improvviso? Lo abbiamo potuto constatare con José e Pat, ma anche della protagonista di questo nostro articolo.

A La dottoressa Pimple popper, Barb ha raccontato di aver visto spuntare questa escrescenza sul suo corpo ed, in particolare, dietro la sua schiena, quasi 10 anni prima dalla sua partecipazione al programma. Inizialmente grande quanto una pesca, la protuberanza è aumentata sempre di più, fino a raggiungere le dimensioni di un melone. Quello che, però, tanto spaventava e preoccupava la donna non era l’essenza della protuberanza, che sapeva essere un lipoma, ma quanto la sua posizione: era, infatti, posizionata sulla colonna vertebrale! Si, ricordate benissimo: proprio come la storia di Antonio, avete ragione!

Barb a La dottoressa Pimple: escrescenza impressionante, mai visto nulla di simile!

Di escrescenze enorme e situate in posti alquanto strani, ne abbiamo viste tantissime nel corso de La dottoressa Pimple Popper, ma come quello di Barb dietro la schiena, mai! La donna ha raccontato di sapere con certezza che si trattava di un lipoma, ma di essere spaventata dalla sua posizione. Si trovava completamente al centro della schiena e le sue dimensioni piuttosto notevoli condizionavano fortemente i suoi movimenti.

Appena vista l’escrescenza e le sue dimensioni, la dottoressa Pimple Popper ha avuto qualche attimo di esitazione. La sua preoccupazione, infatti, non era tanto la posizione, ma quanto la sua forma. Il lipoma, infatti, assomigliava tanto ad un cuore. E la dermatologa voleva comprendere il perché di quella forma.

Fortunatamente, tutto è andato per il meglio. E, seppure inizialmente fosse preoccupata per la sua forma, una volta rimossa l’escrescenza, la dermatologa ha tranquillizzato la sua paziente. Certo, la protuberanza le ha dato parecchio filo da torcere, ma tutto è andato a buon fine! Pensate, la protuberanza pesava più di un chilo ed – una volta tolta – Barb si sentiva decisamente più leggera!