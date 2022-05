Belen Rodriguez, quanto costa l’abito bianco indossato a Le Iene: cifra da ‘pelle d’oca’!

Per la scorsa puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha scelto un abito bianco semplice ma anche chic: difficile immaginare il prezzo!

Un’altra puntata de Le Iene è andata in onda ieri sera, mercoledì 11 maggio. Servizi interessanti, scherzi divertenti e ospiti attesissimi sono gli ingredienti del consolidato successo che accompagna lo show da ben 25 anni. Di settimana in settimana, la coppia di conduttori di quest’anno formata da Teo Mammuccari e Belen Rodriguez si sta dimostrando all’altezza del compito. Insomma, come sempre, anche la stagione in corso è un successo clamoroso!

E se nelle vesti di Iena la showgirl argentina sta riscuotendo molti consensi, i risultati non sono diversi per quanto riguarda i suoi look. Finora i suoi outfit hanno sempre colpito del segno facendo spesso da apripista delle nuove tendenze di stagione.

Nel corso delle puntate, Belen ha sfoggiato tutte le tinte maggiormente in voga, come il giallo limone del completo indossato qualche settimana fa: top a fascia con spalline sottilissime e gonna a vita alta con stringhe in stile lingerie, tutto firmato David Koma.

Ieri sera invece, la scelta è ricaduta su un elegante abito bianco che ha stregato davvero tutti! Pronti a scoprirne il prezzo? Vi anticipiamo che non è affatto economico!

Belen Rodriguez incanta con l’abito bianco dai dettagli neri: i dettagli dell’outfit

Proprio come per i precedenti appuntamenti con Le Iene, anche stavolta la conduttrice si è affidata allo stilista georgiano David Koma, che ha vestito star del calibro di Beyoncè e Dua Lipa.

Lo slip dress di ieri sera è in cady, elasticizzato e presenta una scollatura vertiginosa ed un maxi spacco sul lato della gamba. I dettagli sono neri in modo da creare un contrasto che vivacizza tutto l’insieme. Ma a quanto ammonta il costo di un vestito così glamour e perfetto per la bella stagione? Ebbene, supera i 1000 euro, infatti sul sito del marchio il prezzo risulta di 1454,95 euro.

Le scarpe nere con tacco e cinturino alla caviglia sono firmate Giuseppe Zanotti. Infine, avete notato i meravigliosi anelli ed orecchini che portava ieri sera Belen? Si tratta di creazioni firmate Damiani.