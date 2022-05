Quali sono le anticipazioni della puntata di Don Matteo di Martedì 17 Maggio? In arrivo cattive notizie su Valentina e Marco, intanto Anna..

Sentite anche voi la mancanza di Don Matteo, vero? In via del tutto eccezionale, la puntata di Giovedì 12 Maggio non è andata in onda. State tranquilli, però: per recuperare, la settimana prossima ci sarà un doppio appuntamento settimanale.

Per la prima volta in assoluto, Don Matteo andrà in onda ben due volte la settimana prossima. Martedì 17 Maggio, infatti, si recupera la puntata che sarebbe dovuta andare Giovedì scorso. Invece, il 19 Maggio ci sarà il classico ed imperdibile appuntamento del Giovedì sera. Vi starete chiedendo anche voi cosa accadrà? Le anticipazioni del 17 Maggio ci dicono che sarà una puntata totalmente imperdibile. Gli occhi, infatti, non solo saranno puntata su Valentina e Marco, che – come abbiamo potuto constatare nel corso della scorsa puntata – ormai fanno ufficialmente coppia fissa, ma anche su Anna. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Don Matteo, puntata del 17 Maggio: le anticipazioni, cosa accadrà tra Valentina e Marco

La puntata del 17 Maggio di Don Matteo sarà una puntata ricca di colpi di scena. Ricordate quando vi abbiamo detto che tra Valentina e Marco c’era del tenero e che dopo il fugace bacio i due facevano coppia fissa? Ebbene. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbero che ci siano delle cattive notizie sul loro conto. Chi fa il tifo per il buon Nardi ed Anna Olivieri, questo è il momento di tirare un sospiro di sollievo! Ecco cosa accadrà!

A quanto pare, sembrerebbe che Valentina e Marco inizino a fare sul serio. Proprio, però, quando iniziano ad adottare il classico atteggiamento da fidanzati, il buon Nardi si rende conto che non può stare affatto con una ragazza più giovane di lei. E, soprattutto, non può affatto sostenere i ritmi della giovane Anceschi. Che fare, quindi?

Occhi puntati su Anna

Resosi conto della sua situazione con Valentina, Marco compirà un gesto inaspettato: chiederà aiuto ad Anna, la sua ex. Come reagirà la bella Olivieri? Abbiamo visto che la sua reazione al bacio non è stata affatto delle migliori, ma come sceglierà di agire alla richiesta di aiuto del suo ex compagno? Nel frattempo, però, la stessa Anna riceverà una proposta inaspettata dal colonnello Valente. Di che cosa si tratta? Lo scopriremo!

Cosa ne pensate?