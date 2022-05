Carmen Di Pietro perde le staffe: il durissimo sfogo della naufraga a L’Isola dei famosi

Carmen Di Pietro perde le staffe sulla spiaggia de L’Isola dei famosi: il durissimo sfogo della naufraga, cos’è successo in Honduras.

Sapevamo perfettamente che Carmen Di Pietro si sarebbe dimostrata una naufraga ad hoc e, in effetti, è stato proprio così. Spiritosa e battagliera, la simpaticissima attrice non perde mai occasione di poter dimostrare quanto sia portata per questo reality. Vincerà questa sedicesima edizione? Chi lo sa, al momento è ancora tutto da vedere!

Giunti quasi a due mesi di sopravvivenza, i naufraghi continuano a vivere alla grande la loro avventura sulla spiaggia dell’Honduras. Tra scontri, nuovi amori e controlli medici, ciascuno dei concorrenti si sta godendo alla grande questa magnifica esperienza. Ne è l’esempio lampante la simpaticissima Carmen Di Pietro, che proprio nei giorni scorsi si è lasciata andare ad uno sfogo con alcuni dei suoi compagni di viaggio. Siete curiosi di sapere che cosa è esattamente successo alla naufraga de L’Isola dei famosi? Scopriamolo insieme.

Lo sfogo di Carmen Di Pietro a L’Isola dei famosi: cos’è successo

Chi ha detto che Carmen Di Pietro è solo risate, divertimento e simpatia? Come tutti gli essere umani, anche lei ha i suoi momenti di “rabbia”. È proprio questo quello che, nei giorni scorsi, ci è stato mostrato una puntata del daytime. Cosa ha spinto, però, la simpaticissima Carmen a perdere le staffe? La risposta è semplicissima: suo figlio Alessandro! Scopriamo cos’è successo.

L’arrivo delle nuove naufraghe non è assolutamente passato inosservato! Non solo Edoardo Tavassi sembrerebbe aver puntato gli occhi su Mercedesz Henger, ma anche il giovanissimo Alessandro sembrerebbe provare un certo interesse per Maria Laura De Vitis, giovane ragazza reduce dalla sua vittoria a La pupa e il secchione. Seppure il buon Iannoni, però, provi attrazione nei confronti dell’ex di Paolo Brosio, non ha fatto i conti con sua madre, che da sempre si è dimostrata gelosa e possessiva nei confronti di suo figlio. Ce lo dimostra lo sfogo a cui la donna si è lasciata andare dopo un primo ed innocente bacio tra Alessandro e Maria Laura.

“Davanti a me ste cose?”, ha iniziato a dire Carmen Di Pietro dopo aver assistito al bacio tra suo figlio e Maria Laura per poi lasciarsi andare ad uno sfogo in separata sede. “Se mi accorgo che prende in giro mio figlio, mi arrabbio sul serio, parola mia”, ha detto ancora. Spiegando, quindi, di non aver inquadrato bene Maria Laura come persona e di ricevere spesso e volentieri opinioni contrastanti sul suo conto.

Come andrà a finire tra loro?